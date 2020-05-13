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Кабмін призначив голову Державної екологічної інспекції

Новини » Політика     13.05.2020 - 15:57
Кабмін призначив голову Державної екологічної інспекції
Фото: Андрій Мальований (УНІАН)

Ним став екс-начальник управління екології КМДА Андрій Мальований

Кабінет міністрів призначив Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції. Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім Мальованого, уряд ухвалив ще кілька кадрових питань. Зокрема, було призначено двох заступників Державного агенства управління зони відчудження - Андрія Пляцка та Максима Шевчука. Також Кабмін призначив Олександра Терещенка заступником міністра у справах ветеранів, а Євгена Олейнікова - заступником голови Державної податкової служби.

Перед голосування прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кадрові питання були опрацьовані на урядовій нараді. Зазначені призначення підтримали всі члени Кабміну.

Нагадаємо, минулого року уряд призначив в.о голови Держекоінспекції екс-нардепа двох скликань від партій УДАР та "Блоку Петра Порошенка" Єгора Фірсова.

У березні поточного року повідомлялося, що невідомі спалили автомобіль Фірсова. Сам Фірсов вважає, що "мабуть таким чином оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниГосэкоинспекция
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