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У Києві спалили автомобіль в.о. голови держекоінспекції

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 08:13
У Києві спалили автомобіль в.о. голови держекоінспекції
Фото: місце підпалу (facebook.com)

Невідомі спалили автомобіль в.о голови Державної екологічної інспекції

В.о голови Державної екологічної інспекції Єгору Фірсову невідомі спалили автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його сторінку в Facebook.

Фірсов вважає, що "мабуть таким чином оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".

"Друзі, тільки що прямо під домом невідомі спалили мою машину. Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню авто вже не підлягає. У даний момент спілкуюся з поліцією", - написав Фірсов.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив "Міцубісі Кольт" журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Повідомлялося, що правоохоронці перевіряє версію підпалу через професійну діяльність.

Також в селі Овадное (Волинська область) згорів автомобіль священика ПЦУ, поліція попередньо кваліфікувала подію як умисне знищення майна. Попередньо слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

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