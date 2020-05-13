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Кабмин назначил нового главу Госэкоинспекции

Новости » Политика     13.05.2020 - 15:57
Кабмин назначил нового главу Госэкоинспекции
Фото: Андрей Малеваный (УНИАН)

Им стал экс-начальник управления экологии КГГА Андрей Малеваный

Кабинет министров назначил Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции. Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме Малеваного, правительство приняло еще несколько кадровых вопросов. В частности, были назначены два заместителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения - Андрея Пляцка и Максима Шевчука. Также Кабмин назначил Александра Терещенко заместителем министра по делам ветеранов, а Евгения Олейникова - заместителем главы Государственной налоговой службы.

Перед голосованием премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что кадровые вопросы были проработаны на правительственном совещании. Указанные назначение поддержали все члены Кабмина.

Напомним, в прошлом году правительство назначило и.о. Госэкоинспекции экс-нардепа двух созывов от партий УДАР и "Блок Петра Порошенко" Егора Фирсова.

В марте текущего года сообщалось, что неизвестные сожгли автомобиль Фирсова. Сам Фирсов считает, что "видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции".

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГосэкоинспекция
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