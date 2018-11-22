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Рада провалила зміни до бюджету-2018 для фінансування освіти ЕКА

Новини » Політика    22.11.2018 - 11:05
Рада провалила зміни до бюджету-2018 для фінансування освіти ЕКА
Фото: будівля ВРУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проектом пропонувалося збільшити видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі"

Верховна рада провалила законопроект №8414 "Про внесення змін у додаток № 3 до закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік", яким пропонувалося передбачити кошти на фінансування экспортно-кредитного агентства (ЕКА), передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи не підтримали прийняття проекту закону за основу і в цілому, а потім не знайшлося голосів для повернення до голосування за законопроект. Спікер Ради Андрій Парубій оголосив про відхилення документа.

"Проект закону відхилено", - зазначив голова парламенту.

Зазначимо, що проектом пропонувалося для забезпечення здійснення приватного розміщення першого випуску акцій ЕКА збільшити видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" на 112 тис. гривень за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Функціонування торговельних представництв за кордоном".

Нагадаємо, в кінці квітня 2018 року уряд вніс у парламент законопроект №8318 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства".

У лютому Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив створення Експортно-кредитного агентства у вигляді приватного акціонерного товариства для забезпечення масштабного експорту українських товарів шляхом страхування, гарантування і здешевлення кредитування експорту.

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Теми: Держбюджет-2018
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