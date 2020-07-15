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Кабмін провів ряд кадрових призначень

Київ, Середа 15 липня 2020 19:06
Кабмін провів ряд кадрових призначень
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Були призначені сім заступників міністрів

Кабінет міністрів провів ряд кадрових призначень. Зокрема, були призначені сім заступників у п'яти міністерствах.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

На посади у міністерства були призначені:

  • пан боруховський - першим заступником міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів;
  • Ростислав Карандєєв - першим заступником міністра культури та інформаційної політики;
  • Олександр Зорін - заступником міністра енергетики;
  • Максим Немчинов - заступником міністра енергетики;
  • Матвій Бідний - заступником міністра молоді та спорту;
  • Андрій Вітренко - заступником міністра освіти і науки;
  • Ігор Гарбарук - заступником міністра освіти і науки

Також були призначені:

  • Олександр Баньков - державним секретарем міністерства закордонних справ;
  • Юрій Болоховец - заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України;
  • Дмитро Маковський - першим заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд призначив Василя Кузевича новим керівником Державного агентства лісових ресурсів України.

Також повідомлялося, що у четвер, 16 липня, президент Володимир Зеленський представить нового голову Національного банку на засіданні фракції "Слуга народу".

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