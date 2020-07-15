Кабмін провів ряд кадрових призначень

Були призначені сім заступників міністрів
Кабінет міністрів провів ряд кадрових призначень. Зокрема, були призначені сім заступників у п'яти міністерствах.
Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.
На посади у міністерства були призначені:
Також були призначені:
Раніше РБК-Україна писало, що уряд призначив Василя Кузевича новим керівником Державного агентства лісових ресурсів України.
Також повідомлялося, що у четвер, 16 липня, президент Володимир Зеленський представить нового голову Національного банку на засіданні фракції "Слуга народу".