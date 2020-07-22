Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Відповідне рішення уряд ухвалив під час сьогоднішнього засідання
Кабінет міністрів затвердив створення нового відомства - Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це питання давно назріло.
Про це він сказав у ході засідання уряду.
"Необхідно створити нове міністерство. Це питання давно назріло. І важливо сьогодні розставити правильні пріоритети. Це повинні бути нові підходи до розвитку просторості… Сьогодні офіційно ми дамо старт створенню міністерства", - зазначив глава уряду.
Він додав, що робота в цьому напрямку не обмежиться одним новоствореним міністерством.
Нагадаємо, 16 липня Верховна рада України призначила віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу: ним став глава Держкосмосу Олег Уруський.
Як писало РБК-Україна раніше, відбір претендентів на цю посаду тривав місяць - про початок повідомили 11 червня 2020 року.