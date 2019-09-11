Уряд призначив 14 нових заступників міністрів

Кабмін звільнив 9 заступників міністрів і призначив 14
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 11 вересня призначив заступників у низку міністерств. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
У Міністерство розвитку громад і територій призначені:
У Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначені:
У Міністерство освіти і науки призначені:
У Міністерство охорони здоров'я призначені:
У Міністерство соціальної політики призначені:
У Міністерство юстиції призначені:
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Людмили Дараган.
Уряд також звільнив 9 заступників міністрів:
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості
У Міністерстві оборони
У Міністерстві освіти і науки
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
В'ячеслава Негоду з посади першого заступника міністра.
Уряд також схвалив призначення Андрія Онищенка головою Генічеської районної державної адміністрації (Херсонська область) та погодив призначення низки посадовців у регіонах:
Закарпатська обласна державна адміністрація
Черкаська обласна державна адміністрація
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 11 вересня ухвалив рішення замінити представників держави у складі Наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Уряд достроково припинив повноваження Володимира Демчишина, Сергія Попика та Костянтина Мар’євича в якості представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".
Натомість уряд призначив до складу членів Наглядової ради Юлію Ковалів та Наталію Бойко, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 6 вересня призначив 11 нових заступників міністрів.