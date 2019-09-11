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Уряд призначив 14 нових заступників міністрів

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Кабмін звільнив 9 заступників міністрів і призначив 14

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 11 вересня призначив заступників у низку міністерств. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

У Міністерство розвитку громад і територій призначені:

  • Дмитро Живицький, перший заступник міністра,
  • Негода В'ячеслав, заступник міністра.

У Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначені:

  • Світлана Панаіотіді, заступник міністра,
  • Дмитро Романович, заступник міністра.

У Міністерство освіти і науки призначені:

  • Юрій Полюхович, перший заступник міністра,
  • Любомира Мандзій, заступник міністра,
  • Максим Ярмистий, заступник міністра.

У Міністерство охорони здоров'я призначені:

  • Андрій Семиволос, перший заступник міністра,
  • Михайло Загрійчук, заступник міністра,
  • Младена Качурець, заступник міністра,
  • Олена Сімоненко, заступник міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерство соціальної політики призначені:

  • Віталій Музиченко, заступник міністра,
  • Наталія Ненюченко, заступник міністра.

У Міністерство юстиції призначені:

  • Валерія Коломієць, заступник міністра.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Людмили Дараган.

Уряд також звільнив 9 заступників міністрів:

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості

  • Тетяну Максимець з посади першого заступника міністра,
  • Михайла Близнюка з посади заступника,
  • Юлію Підкоморну з посади заступника міністра,
  • Анатолія Корзуна з посади заступника міністра;

У Міністерстві оборони

  • Олега Шевчука з посади заступника міністра;

У Міністерстві освіти і науки

  • Павла Хобзея з посади першого заступника міністра,
  • Володимира Карандія з посади заступника міністра,
  • Юрія Рашкевича з посади заступника міністра;

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

В'ячеслава Негоду з посади першого заступника міністра.

Уряд також схвалив призначення Андрія Онищенка головою Генічеської районної державної адміністрації (Херсонська область) та погодив призначення низки посадовців у регіонах:

Закарпатська обласна державна адміністрація

  • Олексія Гетманенка заступником голови,
  • Ольги Травіної заступником голови.

Черкаська обласна державна адміністрація

  • Бориса Лебедцова першим заступником голови;
  • Віктора Карпенка заступником голови.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 11 вересня ухвалив рішення замінити представників держави у складі Наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Уряд достроково припинив повноваження Володимира Демчишина, Сергія Попика та Костянтина Мар’євича в якості представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Натомість уряд призначив до складу членів Наглядової ради Юлію Ковалів та Наталію Бойко, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 6 вересня призначив 11 нових заступників міністрів.

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