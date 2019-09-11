Уряд призначив 14 нових заступників міністрів

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 11 вересня призначив заступників у низку міністерств. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

У Міністерство розвитку громад і територій призначені:

Дмитро Живицький, перший заступник міністра,

Негода В'ячеслав, заступник міністра.

У Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначені:

Світлана Панаіотіді, заступник міністра,

Дмитро Романович, заступник міністра.

У Міністерство освіти і науки призначені:

Юрій Полюхович, перший заступник міністра,

Любомира Мандзій, заступник міністра,

Максим Ярмистий, заступник міністра.

У Міністерство охорони здоров'я призначені:

Андрій Семиволос, перший заступник міністра,

Михайло Загрійчук, заступник міністра,

Младена Качурець, заступник міністра,

Олена Сімоненко, заступник міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерство соціальної політики призначені:

Віталій Музиченко, заступник міністра,

Наталія Ненюченко, заступник міністра.

У Міністерство юстиції призначені:

Валерія Коломієць, заступник міністра.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Людмили Дараган.

Уряд також звільнив 9 заступників міністрів:

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості

Тетяну Максимець з посади першого заступника міністра,

Михайла Близнюка з посади заступника,

Юлію Підкоморну з посади заступника міністра,

Анатолія Корзуна з посади заступника міністра;

У Міністерстві оборони

Олега Шевчука з посади заступника міністра;

У Міністерстві освіти і науки

Павла Хобзея з посади першого заступника міністра,

Володимира Карандія з посади заступника міністра,

Юрія Рашкевича з посади заступника міністра;

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

В'ячеслава Негоду з посади першого заступника міністра.

Уряд також схвалив призначення Андрія Онищенка головою Генічеської районної державної адміністрації (Херсонська область) та погодив призначення низки посадовців у регіонах:

Закарпатська обласна державна адміністрація

Олексія Гетманенка заступником голови,

Ольги Травіної заступником голови.

Черкаська обласна державна адміністрація

Бориса Лебедцова першим заступником голови;

Віктора Карпенка заступником голови.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 11 вересня ухвалив рішення замінити представників держави у складі Наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Уряд достроково припинив повноваження Володимира Демчишина, Сергія Попика та Костянтина Мар’євича в якості представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Натомість уряд призначив до складу членів Наглядової ради Юлію Ковалів та Наталію Бойко, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 6 вересня призначив 11 нових заступників міністрів.