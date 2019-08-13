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Кабмін відстоює в суді право призначати і звільняти главу "Нафтогазу"

Новини » Економіка    13.08.2019 - 12:05
Кабмін відстоює в суді право призначати і звільняти главу "Нафтогазу"
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Уряд оскаржив рішення Окружного адміністративного суду міста Києва

Верховний суд України прийняв до розгляду касаційну скаргу Кабінету міністрів на рішення судів попередніх інстанцій, які скасували зміни до статуту НАК "Нафтогаз України". Про це йдеться в рішенні від 29 липня, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з судовими матеріалами, в травні 2019 року всеукраїнське галузеве об'єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" оскаржило постанову Кабінету міністрів від 6 березня 2019 року №226 "Деякі питання акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в частині змін до статуту НАК.

Після цього, 14 травня Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов та скасував рішення Кабміну. Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 3 липня рішення Окружного адміністративного суду міста Києва залишено без змін.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів постановою від 6 березня 2019 року змінив статут НАК "Нафтогаз України". Цим рішенням уряд закріпив за собою право призначати і звільняти менеджмент компанії, а також Кабмін "у виняткових випадках" зможе зобов'язати наглядову раду НАКу виконувати свої рішення.

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