Кабмин назначил 14 новых заместителей министров

Кабмин уволил 9 министров и назначил 14
Кабинет министров Украины на своем заседании 11 сентября назначил заместителей в ряд министерств. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
В Министерство развития громад и территорий предназначены:
В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:
В Министерство образования и науки предназначены:
В Министерство здравоохранения'я предназначены:
В Министерство социальной политики предназначены:
В Министерство юстиции назначены:
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило выполнение обязанностей государственного секретаря Людмилы Дараган.
Правительство также уволило 9 заместителей министров:
В Министерстве энергетики и угольной промышленности
В Министерстве обороны
В Министерстве образования и науки
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Вячеслава Негоду с должности первого заместителя министра
Правительство также одобрило назначение Андрея Онищенко главой Генической районной государственной администрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда чиновников в регионах:
Закарпатская областная государственная администрация
Черкасская областная государственная администрация
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 11 сентября принял решение заменить представителей государства в составе Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Кабмин досрочно прекратил полномочия Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьвича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".
При этом правительство назначило в состав членов Наблюдательного совета Юлию Ковалив и Наталью Бойко, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договоры.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 6 сентября назначил 11 новых заместителей министров.