ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін направить понад 50 млрд гривень на підтримку регіональних проектів

Новини » Політика    12.04.2019 - 12:00
Кабмін направить понад 50 млрд гривень на підтримку регіональних проектів
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гройсман озвучив пріоритети для розподілу коштів ДФРР

Кабінет міністрів України направить понад 50 мільярдів гривень на підтримку регіональних проектів через Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава Кабміну заявив, що існує п'ять пріоритетів для розподілу коштів ДФРР. Зокрема, серед таких пріоритетів - питання освіти, як шкільної так і дошкільної.

Кабмін направить понад 50 млрд гривень на підтримку регіональних проектів

"Цього року через ДФРР на підтримку регіональних проектів направимо понад 50 мільярдів гривень… Ми обов'язково проаналізуємо ДФРР. Є 5 ключових пріоритетів для розподілу ДФРР. У тому числі питання освіти, садочки і школи. Ми маємо інвестувати в якість життя, якість навчання, якість медичних послуг, якісну інфраструктуру, а не в якісь інші сумнівні проекти. Якщо ці пріоритети будуть порушені областями, такий ДФРР затверджено не буде", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Дніпропетровська область є лідером по впровадженню і використанню реформи децентралізації влади.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 січня Кабінет міністрів України затвердив план реалізації другого етапу реформи децентралізації. Згідно з планом, ключовою метою другого етапу є проведення місцевих виборів у 2020 році на новій територіальній основі.

Гройсман виключає відставку в разі перемоги Зеленського У Кабміні прогнозують надзвичайно складні роки для держборгу
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир Гройсманрегиональное развитие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся