ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин направит более 50 млрд гривен на поддержку региональных проектов

Новости » Политика    12.04.2019 - 12:00
Кабмин направит более 50 млрд гривен на поддержку региональных проектов
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Гройсман озвучил приоритеты для распределения средств ГФРР

Кабинет министров Украины направит более 50 млрд гривен на поддержку региональных проектов через Государственный фонд регионального развития (ГФРР). Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава Кабмина заявил, что существует пять приоритетов для распределения средств ГФРР. В частности, среди таких приоритетов - вопросы образования, как школьного так и дошкольного.

Кабмин направит более 50 млрд гривен на поддержку региональных проектов

"В этом году через ГФРР в поддержку региональных проектов направим более 50 миллиардов гривен... Мы обязательно проанализируем ГФРР. Есть 5 ключевых приоритетов для распределения ГФРР. В том числе вопросы образования, садики и школы. Мы должны инвестировать в качество жизни, качество обучения, качество медицинских услуг, качественную инфраструктуру, а не в какие-то другие сомнительные проекты. Если эти приоритеты будут нарушены областями, такой ГФРР утвержден не будет", - отметил премьер.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Днепропетровская область является лидером по внедрению и использованию реформы децентрализации власти.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 января Кабинет министров Украины утвердил план реализации второго этапа реформы децентрализации. Согласно плану, ключевой целью второго этапа является проведение местных выборов в 2020 году на новой территориальной основе.

Гройсман исключает отставку в случае победы Зеленского В Кабмине прогнозируют чрезвычайно сложные годы для госдолга
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВладимир Гройсманрегиональное развитие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь