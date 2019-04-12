Кабмин направит более 50 млрд гривен на поддержку региональных проектов

Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Гройсман озвучил приоритеты для распределения средств ГФРР

Кабинет министров Украины направит более 50 млрд гривен на поддержку региональных проектов через Государственный фонд регионального развития (ГФРР). Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава Кабмина заявил, что существует пять приоритетов для распределения средств ГФРР. В частности, среди таких приоритетов - вопросы образования, как школьного так и дошкольного.

"В этом году через ГФРР в поддержку региональных проектов направим более 50 миллиардов гривен... Мы обязательно проанализируем ГФРР. Есть 5 ключевых приоритетов для распределения ГФРР. В том числе вопросы образования, садики и школы. Мы должны инвестировать в качество жизни, качество обучения, качество медицинских услуг, качественную инфраструктуру, а не в какие-то другие сомнительные проекты. Если эти приоритеты будут нарушены областями, такой ГФРР утвержден не будет", - отметил премьер.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Днепропетровская область является лидером по внедрению и использованию реформы децентрализации власти.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 января Кабинет министров Украины утвердил план реализации второго этапа реформы децентрализации. Согласно плану, ключевой целью второго этапа является проведение местных выборов в 2020 году на новой территориальной основе.