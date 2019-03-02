Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами Порошенка, зараз можна побачити формування бюджету кожної громади

Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку Одещини розповів про результати децентралізації в країні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, з грудня минулого року на порталі Open Budget опубліковано інформацію про всі місцеві бюджети України. На порталі можна побачити формування бюджету по кожному населеному пункту.

Президент зазначив, що наразі громади самі можуть і мають приймати рішення.

"Громади самі можуть і мають приймати рішення. Громади мають мати стратегію розвитку. Ставити також перед собою реальні цілі. Коли ми розповідаємо людям про децентралізацію, ми розказуємо що це можливість кожного самостійно приймати рішення без опори на Київ", - заявив він.

Також Порошенко розповів про результати децентралізації на місцях, зокрема в Одеській області.

"Сьогодні вже є конкретні результати децентралізації. Подивіться на громади Одеської області. Громада ліквідувала схему центр-периферія. За два роки відремонтували фасади 11-ти шкіл, 6-ти дитсадків і використали енергозберігаючі технології. За рік змогли заощадити на опаленні", - розповів президент.

Крім того, за його словами, на будівництво, реконструкцію та поточний ремонт автомобільних доріг в регіоні було спрямовано більше 3 мільярдів гривень.

"За 2 роки розпочатого митного експерименту Одещина отримала 3 млрд 100 млн грн на будівництво доріг. І вже 455 км доріг збудовано і відремонтовано", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 23 січня Кабінет міністрів України затвердив план реалізації другого етапу реформи децентралізації. Згідно з планом, ключовою метою другого етапу децентралізації є проведення місцевих виборів у 2020 році на новій територіальній основі.