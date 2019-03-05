Порошенко назвав Дніпропетровську область лідером децентралізації

Фото: Рада регіонального розвитку в Дніпрі (з відкритих джерел)

За словами Порошенка, децентралізація - одна з найуспішніших реформ

Президент України Петро Порошенко заявив, що Дніпропетровська область є лідером по впровадженню і використанню реформи децентралізації влади. Про це він сказав, виступаючи на Раді регіонального розвитку, який відбувся в Дніпрі, повідомляє РБК-Україна.

"Децентралізація - одна з найуспішніших моїх реформ. Її імплементація призвела до унікальних цифр в історії України. Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України у 2018 році перевищила 51%. На зустрічах по всій Україні я бачу правильність реалізації цієї програми. Тому що громади і люди самі краще знають, як треба використовувати ці гроші, куди в першу чергу їх направити, - сказав Порошенко. - Децентралізація - це можливість і право кожного громадянина безпосередньо визначати долю, шляхи розвитку і стратегію своєї громади. Це можливість планувати своє життя. І багато в чому це можливість міняти своє життя. Я бачу, як змінилася Дніпропетровська область і Дніпро - вони стали світлішими, вони стають європейськими. А вступ у Європейський Союз - це моя головна мета".

За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, за п'ять останніх років в Україні сформовано 878 громад. "Дніпропетровська область є лідером. В ній 63 громади. 90% населення Дніпропетровщини проживають в новій системі менеджменту. Цей показник - найвищий в Україні, - наголосив Зубко. - Мені дуже приємно, що девіз "не ний, а будуй" пішов саме з Дніпропетровської області".

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко повідомив, що, завдяки децентралізації, ініційованої президентом Петром Порошенком, у розвиток інфраструктури регіону ОДА вклала 30 млрд гривень.

"Децентралізація - найсміливіша і ефективна реформа за всі роки незалежності. Президент України Петро Порошенко надав громадам дієвий інструмент, який дозволив їм самостійно розпоряджатися своїми коштами і розвивати території", - зазначив він.

Резніченко також додав: "Наша команда - це частина команди президента. Я сподіваюся, краща частина".

Радник голови Дніпропетровської області зі стратегічних питань Юрій Голик, виступаючи на Раді, також зазначив, що децентралізація, ініційована президентом, найбільш важлива реформа за всі роки незалежності, тому що вона принесла відчутні результати.

"Чотири роки нашої роботи ми називаємо перезавантаженням області. За цей час в 14 разів збільшився бюджет розвитку. 15 тисяч підприємців, зареєстрованих в області, заробили 120 млрд на торгах в ProZorro. Ми побудували 500 нових доріг в межах населених пунктів - це більше 1500 км доріг, яких ніколи не було. А також нову трасу Дніпро-Запоріжжя, розпочато будівництво траси Дніпро-Решетилівка-Київ, на це вже виділено 1 млрд. Ми будуємо і реконструюємо дитсадки і школи, і вони визнаються кращими в країні", - сказав Голик.

"Я високо ціную те, що робить команда Дніпропетровської області. Її робота об'єднує людей. Єдність - це те, що нам зараз вкрай необхідно", - сказав Порошенко.