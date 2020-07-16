Кабмін не має наміру скорочувати субсидії на 2021 рік, - Марченко

Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

На субсидії передбачать стільки ж коштів, скільки й у 2020

Український уряд не має наміру скорочувати субсидії на 2021 рік. На даний момент передбачається, що на субсидії в наступному році виділять стільки ж, як і в цьому.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, скорочення субсидій не планується, незважаючи на те, що тариф на опалення буде знижено і ще більше домогосподарств вийдуть з категорії незахищених.

"Тому на даному етапі ми припускаємо такий же обсяг (субсидій, - ред.), як і на цей рік", - зазначив Марченко.

Він також висловив впевненість, що до бюджету-2021 закладуть достатньо коштів на субсидії на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть запровадити єдиний механізм реструктуризації боргів за комуналку; у Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект.

Раніше також стало відомо, що боржникам з оплати житлово-комунальних послуг можуть обмежити право виїзду за кордон; крім того, за рішенням суду можуть обмежити право на керування транспортними засобами, користування зброєю та на полювання.