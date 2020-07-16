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Кабмин не намерен сокращать субсидии на 2021 год, - Марченко

Киев, Четверг 16 июля 2020 18:58
Кабмин не намерен сокращать субсидии на 2021 год, - Марченко
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На субсидии предусмотрят столько же средств, сколько и в 2020

Украинское правительство не намерено сокращать субсидии на 2021 год. На данный момент предполагается, что на субсидии в следующем году выделят столько же, как и в этом.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сокращение субсидий не планируется, несмотря на то, что тариф на отопление будет снижен и еще больше домохозяйств выйдут из категории незащищенных.

"Поэтому на данном этапе мы предполагаем такой же объем (субсидий, - ред.), как и на этот год", - отметил Марченко.

Он также выразил уверенность, что в бюджет-2021 заложат достаточно средств на субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести единый механизм реструктуризации долгов за коммуналку; в Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Ранее также стало известно, что должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг могут ограничить право выезда за границу; кроме того, по решению суда могут ограничить право на управление транспортными средствами, пользование оружием и на охоту.

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