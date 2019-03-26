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Кабмін має намір змінити порядок виплати субсидій для боржників


Неплатників планують переводити на безготівкову форму терміном на один рік

Кабінет міністрів планує змінити порядок нарахування субсидій для громадян, які отримали субсидії грошима, але не розрахувалися за житлово-комунальні послуги. Про це на брифінгу сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

Рева нагадав, що зараз субсидія не може бути призначена на наступний опалювальний сезон, якщо до травня утворюється заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг на суму 340 грн.

"Після того, як людина сплатить цей борг, їй може бути призначена субсидія. Але я думаю, що ми внесемо зміни в постанову, і той, хто допускав прострочення по оплаті, маючи на руках гроші, які виплатили, вони будуть протягом наступного року отримувати субсидію вже в безготівковій формі. А потім, якщо все буде нормально, вони зможуть знову перейти на готівковий варіант", - сказав він.

За його словами, це буде інструментарій для контролю того, щоб виплати субсидій в першу чергу йшли на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів у березні 2019 року направив на виплату субсидій у грошовій формі 5,7 млрд грн.

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