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Кабмин намерен изменить порядок выплаты субсидий для должников


Неплательщиков планируют переводить на безналичную форму сроком на один год

Кабинет министров планирует изменить порядок начисления субсидий для граждан, которые получили субсидии деньгами, но не рассчитались за жилищно-коммунальные услуги. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева напомнил, что сейчас субсидия не может быть назначена на следующий отопительный сезон, если к маю образуется задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 340 грн.

"После того, как человек оплатит этот долг, ему может быть назначена субсидия. Но я думаю, что мы внесем изменения в постановление, и тот, кто допускал просрочку по оплате, имея на руках деньги, которые выплатили, они будут на протяжении следующего года получать субсидию уже в безналичной форме. А потом, если все будет нормально, они смогут снова перейти на наличный вариант", - сказал он.

По его словам, это будет инструментарий для контроля того, чтобы выплаты субсидий в первую очередь шли на оплату за жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров в марте 2019 года направил на выплату субсидий в денежной форме 5,7 млрд грн.

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