Кабмін почне переговори про приєднання України до ОЕСР

Фото: Олександр Саєнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

В уряді зазначили, що Україна підготує "дорожню карту" вступу до організації

Кабінет міністрів України розпочне переговори про вступ України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду.

Так, за словами міністра Кабміну Олександра Саєнка, Україна підготує "дорожню карту" вступу до організації.

"Україна має стати членом ОЕСР. Це непростий виклик для нас, однак він стане поштовхом до розвитку рівноправного партнерства з Україною для інших країн ОЕСР", - зазначив міністр.

Саєнко також анонсував проведення реформи управління держпідприємствами за стандартами ОЕСР, зокрема створення наглядових рад держкомпаній, а також створення відокремленого професійного органу, що займатиметься координацією діяльності державних підприємств.

"Ми маємо створити методологічний центр в уряді, який зможе допомагати профільним органам управління правильно формувати завдання для менеджменту і наглядових рад підприємств, допомагати з методикою оцінки їх роботи. Ще одним важливим завданням цього органу буде розбудова ефективної зв’язки між органом управління та наглядовою радою з менеджментом підприємства для досягнення балансу між відповідальністю і повноваженнями", - сказав він.

Нагадаємо, у червні 2018 року Саєнко розповів про пріоритети співпраці України з ОЕСР. За його словами, пріоритетами розширеного партнерства стануть боротьба з корупцією, держуправління, корпоративне управління, інвестиції та бізнес-клімат.

Як писало РБК-Україна, ОЕСР у своєму звіті високо оцінила темпи впровадження реформи децентралізації в Україні.

Додамо також, у 2014 році Україна і ОЕСР підписали меморандум про співпрацю на дворічний термін.