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Интервью

ОЭСР высоко оценила реформу децентрализации в Украине

НовостиПолитика    15.06.2018 - 12:11
Фото: ОЭСР (facebook.com_minfin.com.ua)
Фото: ОЭСР (facebook.com_minfin.com.ua)

Кабмин и ОЭСР подписали соглашение о продлении сотрудничества

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем отчете высоко оценила темпы внедрения реформы децентрализации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"За 4 года внедрения реформы произошли большие сдвиги в сторону модернизации подхода к государственному управлению территориями, улучшения предоставления публичных услуг на местах, проведения финансовой децентрализации, рост темпов объединения общин", - отмечается в отчете ОЭСР "Поддержка децентрализации в Украине".

В свою очередь вице-премьер-министр - глава Минрегиона Геннадий Зубко отметил, что децентрализация является самой успешной из всех внедряемых в Украине реформ.

"Сегодня реформа децентрализации набрала высокий темп. Она уже кардинально изменила страну - ментальность, систему управления и качество предоставления услуг. Поэтому для нас важны "маркеры" от наших европейских коллег, их экспертная оценка и рекомендации по процессу ее внедрения", - сказал вице -премьер.

Кроме того, в пятницу, 15 июня, было подписано соглашение о продолжении сотрудничества в рамках меморандума между правительством Украины и ОЭСР.

Напомним, глава Представительства Евросоюза (ЕС) в Украине Хьюг Мингарелли в мае заявил, что реформа децентрализации в Украине является одной из самых успешных.

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Теги публикации: Министерство регионального развития и строительства, Геннадий Зубко, децентрализация, ОЭСР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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