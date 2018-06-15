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В Кабмине рассказали о приоритетах сотрудничества с ОЭСР

НовостиПолитика    15.06.2018 - 18:49
Фото: Александр Саенко (РБК-Украина)
Фото: Александр Саенко (РБК-Украина)

Среди приоритетов сотрудничества - борьба с коррупцией

Министр Кабинета министров Александр Саенко рассказал о приоритетах сотрудничества Украины с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом он сказал во время подписания соглашения о продлении действия меморандума о взаимопонимании по углублению сотрудничества 15 июня, передает пресс-служба Кабмина.

"Украина интенсифицирует сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а приоритетами расширенного партнерства станут борьба с коррупцией, госуправления, корпоративное управление, инвестиции и бизнес-климат", - говорится в сообщении.

Саенко отметил, что "благодаря совместной работе Украина войдет в клуб развитых стран мира".

Так, в рамках меморандума стороны сосредотачиваются на совместной разработке политики в ряде важных отраслей, в частности: борьба с коррупцией; госуправление и управление; регулирование определенных отраслей экономики; конкуренция и другие вопросы, инвестирование, конкурентоспособность, в том числе в области сельского хозяйства и зеленой экономики; управление госпредприятиями; мобилизация отечественных ресурсов, в том числе сбор налогов и решение вопросов, связанных с системой налогового администрирования; многоотраслевое развитие; сбор, обработка и распространение статистических данных.

Кроме того, будет возобновлена ​​работа координационного совета в рамках сотрудничества с ОЭСР.

"Также мы обсудили с Мари Кивиниеми вопросы работы координационного совета в рамках нашего сотрудничества и решили обязательно восстановить ее работу для реализации наших планов... Мы договорились совместно обновить план действий в рамках меморандума, чтобы он полностью отвечал современным задачам", - подытожил Саенко.

Напомним, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем отчете высоко оценила темпы внедрения реформы децентрализации в Украине.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, ОЭСР, Александр Саенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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