RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін і наглядова рада УЗ мають нести однакову відповідальність за корупційні скандали, - екс-міністр

Автор: РБК-Україна

Відсутність реакції з боку уряду на скандальні витрати на утримання членів наглядової ради "Укрзалізниці" автоматично робить їх співучасниками.

Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

" Якщо вони знають про численні факти корупції і зловживання в Укрзалізниці, але не реагують на них - це значить, що вони є учасниками цих схем. І повинні нести тоді вже повну відповідальність самі", - сказав Омелян.

На його думку, уряд мав провести спеціальне засідання щодо ситуації в УЗ та в терміновому порядку знайти рішення численних проблем компанії, зокрема зупинити дію корупційних схем, через які УЗ перебуває в катастрофічному стані.

"З січня, коли почала роботу Тимчасова слідча комісія ВР, сподівалися, що вона заслухає не лише Наглядову раду, але й правління і правоохоронні органи, а також основні компанії, які користуються послугами УЗ, щоб вирішити проблеми, які постають перед усіма. Цього зроблено не було. Просто було відправлено в відставку менеджмент. А всі інші фігуранти залишаються на своїх місцях. Уряд взагалі не опікується питаннями компанії, на якій процвітають корупційні схеми, зловживання і неефективне управління", - наголосив Омелян.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали довкола наглядової ради "Укрзалізниці", на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління та закликав звільнити весь склад ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниУкрзалізниця
Читайте також
Локдаун у Полтавській області: як курсуватимуть поїзди
"Укрзалізниця" скасувала частину рейсів на західну Україну: названо причину
Прогноз погоди