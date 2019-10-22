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Мінекономіки змінить прогноз курсу долара

Новини » Економіка    22.10.2019 - 11:17
Мінекономіки змінить прогноз курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Макропрогноз буде враховувати поточне зміцнення гривні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України має намір змінити прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік. Про це на брифінгу сказав заступник глави відомства Сергій Ніколайчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив заступник міністра, в оновленому макропрогнозі буде враховано зміцнення гривні до долара. "Ми очікуємо зміну припущень за обмінним курсом", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, що в травневому прогнозі на 2020 рік очікувався середній курс 28,2 грн/долар. "Зараз ми бачимо, що гривня міцніша через низку фундаментальних факторів. І відповідно курс ми закладаємо в наші прогнози вже не на такому високому рівні", - повідомив він.

При цьому Ніколайчук не назвав конкретної цифри нового прогнозу.

Крім того, міністерство планує змінити прогноз по інфляції в Україні в бік зниження, "наближаючи його до мети Національного банку". "По споживчій інфляції ми очікуємо до кінця наступного року 5,5%", - сказав він.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України має намір подати оновлений макропрогноз на затвердження Кабміну до кінця жовтня 2019 року.

Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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