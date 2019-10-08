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Експерти значно поліпшили прогноз курсу гривні до долара на 2019-2020

Новини » Економіка    08.10.2019 - 11:11
Експерти значно поліпшили прогноз курсу гривні до долара на 2019-2020
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Девальваційні очікування значно ослабли

Середньорічний курс гривні до долара у 2019 році складе 26,3 грн/долар, а у 2020 році - 27,3 грн/долар. Такі дані містяться в оновленому консенсус-прогнозі чиновників та експертів, повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, прогноз курсу покращено порівняно з попередньою оцінкою, зробленою у квітні 2019 року (28,0 грн/долар на 2019 рік і 29,18 грн/долар у 2020 році).

Консенсус-прогноз - це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як медіана на основі експертних оцінок учасників опитування провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування.

При цьому медіанне значення консенсус-прогнозу не є прогнозом Мінекономіки і не є урядовим прогнозом.

Зазначимо, середній курс гривні до долара, який щодня встановлює НБУ з початку 2019 року і станом на 8 жовтня склав 26,32 грн/долар. При цьому офіційний курс НБУ знизився з початку року на 10,2% - з 27,69 грн/долар до 24,87 грн/долар.

Експерти прогнозують, що готівковий долар до кінця 2019 року може плавно подорожчати з поточного рівня близько 25 грн/долар до 27 грн/долар. При цьому торговці вже зараз закладають у вартість продуктів курс 28 грн/долар.

Долар до кінця року може плавно подорожчати до 27 гривень, - експерт Курс долара трохи зріс на міжбанку
Теми: Курс долара
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