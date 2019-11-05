Кабмін змінив прогноз курсу долара в бюджеті-2020

Кабінет міністрів України прогнозує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Про це на презентації проекту держбюджету-2020 сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому прогноз поліпшений у порівнянні з попереднім (28,2 грн/долар), який був закладений у держбюджеті-2020 до першого читання.

Як заявила Маркарова, курс долара закладається в макропрогнозі уряду..

"Макропрогноз, який ми затвердили напередодні, який готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар", - сказала вона.

Після першого читання держбюджету Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України змінило макропрогноз на 2020 рік, заклавши в ньому курс на рівні 27 грн/долар.

При цьому в оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар.

Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 4102,3 млн доларів.