Кабмин изменил прогноз курса доллара в бюджете-2020

Кабинет министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Об этом на презентации проекта госбюджета-2020 сказала министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.

Как заявила Маркарова, курс доллара закладывается в макропрогнозе правительства.

"Макропрогноз, который мы утвердили ранее, который готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 гривень за долар", - скзаала вона.

После первого чтения госбюджета Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины изменило макропрогноз на 2020 год, заложив в нем курс на уровне 27 грн/доллар.

При этом в оптимистическом сценарии Минэкономики заложен курс 24,8 грн/доллар.

Согласно консенсус-прогнозу чиновников и экспертов, среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году - 27,3 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 4102,3 млн долларов.