Кабмин разрешил операторам по разминированию бронировать всех своих саперов

Сертифицированные операторы по разминированию могут забронировать от мобилизации 100% саперов. Кабинет министров поддержал соответствующую инициативу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный отметил, что от гуманитарного разминирования зависит как экономический рост в Украине, так и продовольственная безопасность в мире.
В ведомстве подчеркнули, что решение Кабмина предусматривает бронь для саперов сертифицированного оператора, которые входят в состав групп:
Речь о гражданских, которые прошли базовую подготовку для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях. Их могут забронировать независимо от военно-учетной специальности, возраста и военного звания.
"Бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работу по гуманитарному разминированию", - уточнили в Минэкономики.
Напомним, в Украине предусмотрели бронирование от мобилизации для сотрудников ряда предприятий.
В частности, недавно министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что 90% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям могут получить бронь.
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