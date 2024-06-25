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Кабмін дозволив операторам з розмінування бронювати всіх своїх саперів

Ілюстративне фото: в Україні дозволили бронювати саперів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сертифіковані оператори з розмінування можуть забронювати від мобілізації 100% саперів. Кабінет міністрів підтримав відповідну ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний наголосив, що від гуманітарного розмінування залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі.

У відомстві наголосили, що рішення Кабміну передбачає бронь для саперів сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

  • нетехнічного обстеження;
  • технічного обстеження;
  • очищення;
  • інспектування;
  • контролю якості.

Мова про цивільних, які пройшли базову підготовку для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів у полях. Їх можуть забронювати незалежно від військово-облікової спеціальності, віку та військового звання.

"Бронування може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботу з гуманітарного розмінування", - уточнили у Мінекономіки.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні передбачили бронювання від мобілізації для працівників низки підприємств.

Зокрема, нещодавно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що 90% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій можуть отримати броню.

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