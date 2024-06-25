Кабмін дозволив операторам з розмінування бронювати всіх своїх саперів

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний наголосив, що від гуманітарного розмінування залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі.

У відомстві наголосили, що рішення Кабміну передбачає бронь для саперів сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

нетехнічного обстеження;

технічного обстеження;

очищення;

інспектування;

контролю якості.

Мова про цивільних, які пройшли базову підготовку для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів у полях. Їх можуть забронювати незалежно від військово-облікової спеціальності, віку та військового звання.

"Бронування може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботу з гуманітарного розмінування", - уточнили у Мінекономіки.