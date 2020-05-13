Кабмін доповнив перелік протиепідемічних товарів, заборонених до вивезення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про товари, необхідні для виготовлення захисних халатів, масок тощо

У середу, 13 травня, Кабінет міністрів України доповнив перелік протиепідемічних товарів, заборонених до вивозу з території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки.

Як зазначається, зараз деякі товари медичного призначення з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна не заборонені до експорту. Однак, з метою недопущення дефіциту таких товарів на внутрішньому ринку деякі товарні позиції доповнені додатковими товарними підкатегоріями згідно з УКТЗЕД. Так, заборонені до експорту:

водонепроникний лабораторний костюм;

халат ізоляційний медичний одноразовий;

медичні маски (хірургічні).

"Ці товари необхідні для вжиття заходів щодо запобігання занесення і поширення на території України COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Крім того, перенесено заборону на експорт спирту етилового, який використовується при виробництві дезінфекційних засобів, з терміну "до 1 червня 2020 року" на строк "до 15 травня 2020 року".

"Таке рішення прийнято на основі того, що підприємства спиртової галузі здатні забезпечити виробництво спирту в необхідних для України обсягів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабмін пом'якшив умови перебування на літніх майданчиках і на вулиці. На літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволено перебувати за столом до чотирьох осіб, не рахуючи дітей до 14 років.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня.