Кабмін має провести аудит "Укроборонпрому", - посол США

Аудит, за словами посла, допоможе в боротьбі з корупцією у секторі нацбезпеки

Кабинет министров Украины должен провести аудит государственного концерна "Укроборонпром", в отношении которого в СМИ разгорелся скандал по поводу хищений. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, это поможет в борьбе с коррупцией в секторе нацбезопасности.

"Правительство Украины должно также провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить приказы. Таким образом это поможет в борьбе с коррупцией в секторе национальной безопасности и обороны... Это поможет сделать эту систему более прозрачной. Таким образом, и лекарства, и оружие будет попадать в руки украинских бойцов", - заявила Йованович.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования "Bihus.info" о фактах хищения в оборонке.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник вышла третья часть расследования программы "Наші гроші" о хищениях в армии. Из программы следовало, что нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.

Отметим, в первых двух частях журналистского расследования говорилось о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. Сообщалось, что сын Гладковского Игорь организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, за которые украинские оборонные предприятия переплачивали в 2-4 раза.