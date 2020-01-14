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Разумков просить міністрів та Гончарука пояснити високі премії в Кабміні

Новини » Політика     14.01.2020 - 10:25
Разумков просить міністрів та Гончарука пояснити високі премії в Кабміні
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

У ЗМІ з'явилась інформація про високі премії міністрам

Спікер Ради Дмитро Разумков запропонував заслухати міністрів та прем'єра Олексія Гончарука щодо інформації про високі премії. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Разумков попросив проінформувати це Кабмін і представника Кабінету міністрів в Раді.

"Є пропозиція заслухати після міністра закордонних справ (Вадима Пристайко, - ред.) позиції міністрів і можливо прем'єра щодо тих премій, якщо вони дійсно відповідають дійсності, які були нараховані окремим міністрам в Кабінеті міністрів України", - уточнив він.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про високі премії міністрам та їх заступникам.

Зазначимо, у листопаді повідомлялось, що Верховна рада України позбавить депутатських виплат за цей місяць 81 народного депутата. Відповідне рішення ухвалив комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про позбавлення нардепів виплат через прогули з 1 листопада був введений у дію.

Додамо, у грудні найменше голосували депутати від "Опозиційної платформи - За життя" та ВО "Батьківщина".

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