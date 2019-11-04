Кабмін відкличе своїх представників зі спостережної ради УЗ

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Кабінет міністрів буде відкликати своїх представників з наглядової ради "Укразалізниці". Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Говорячи про те, чи планується зміна керівника під час розділення компанії на три частини, анонсованій раніше, Криклій заявив:

"Це все залежить від багатьох речей, перш за все, від наглядової ради. Він складається з незалежних членів, які обиралися номінаційної комісії, це в основному нерезиденти - зокрема Шевки Аджунер, відомий економіст Андерс Ослунд. Але є й представники держави, їх ми точно будемо відкликати. Хочемо заслухати результати", - сказав він.

Криклій також додав, що до нинішнього керівника (Євгена Кравцова) є зауваження.

"І тоді нехай наглядова рада приймає рішення, оскільки є зауваження до керівника. Але треба зрозуміти, чи дійсно є підстави для того, щоб щось змінювати. У всього керівництва "Укрзалізниці" також діє контрактна система. Якщо не помиляюся, за контрактом у глави компанії залишився приблизно рік", - резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше Криклій розповів про вплив Авакова в Кабміні. За його словами, міністр внутрішніх справ не демонструє явних спроб впливати на склад Кабміну.