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Криклій розповів про вплив Авакова в Кабміні

Новини » Політика     04.11.2019 - 08:35
Криклій розповів про вплив Авакова в Кабміні
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

За словами Криклія, Аваков не демонструє явних спроб впливати на Кабмін

На сьогоднішній день Арсен Аваков на посаді міністра внутрішніх справ України не демонструє спроб впливу в Кабінеті міністрів, крім його повноважень. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зокрема, він прокоментував тезу про те, що в уряді Володимира Гройсмана Аваков був "не першою людиною, але і не другою".

"Він більш досвідчений політик, тому що більшість з нас вперше в політиці або на держслужбі. Але будь-якого впливу або явних спроб на щось впливати я не бачу", - зазначив Криклій.

Він також заперечує, що глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, нібито будучи креатурою Авакова, на сьогодні має протекцію з боку глави МВС.

"Що стосується протекції - а яка там протекція може бути? Зараз немає Кабміну "Народного фронту", немає квот "Народного фронту". Я просто не розумію, як теоретично вони б могли забезпечити якусь протекцію Кравцову. Протекцію Кравцову може забезпечити тільки хороша робота, сумлінне виконання обов'язків та повна підтримка наглядової ради. Але це ми ще побачимо", - додав Криклій.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.

Раніше також глава Офісу президента Андрій Богдан назвав умови для звільнення Авакова. За його словами, главу МВС звільнять, якщо буде доведена його причетність до грошових потоків або корупційних схем.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниАрсен АваковВладислав Криклій
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