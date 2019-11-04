Кабмин будет отзывать своих представителей из набсовета УЗ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Кабинет министров будет отзывать своих представителей из наблюдательного совета "Укразализныци". Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Говоря о том, планируется ли смена руководителя во время разделения компании на три части, анонсированном ранее, Криклий заявил:

"Это все зависит от многих вещей, прежде всего, от наблюдательного совета. Он состоит из независимых членов, которые избирались номинационной комиссией, это в основном нерезиденты - в частности Шевки Аджунер, известный экономист Андерс Ослунд. Но есть и представители государства, их мы точно будем отзывать. Хотим заслушать результаты", - сказал он.

Криклий также добавил, что к нынешнему руководителю (Евгению Кравцову) есть замечания.

"И тогда пусть наблюдательный совет принимает решение, поскольку есть замечания к руководителю. Но надо понять, действительно ли есть основания для того, чтобы что-то менять. У всего руководства "Укрзализныци" также действует контрактная система. Если не ошибаюсь, по контракту у главы компании остался примерно год", - резюмировал министр.

Напомним, ранее Криклий рассказал о влиянии Авакова в Кабмине. По его словам, министр внутренних дел не демонстрирует явных попыток влиять на состав Кабмина.