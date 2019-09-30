Кабмін має намір удвічі скоротити наявність російського контенту

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Про це свідчить програма дій Кабміну

Кабінет міністрів планує знизити споживання контенту Російської Федерації українцями вдвічі за п'ять років. Про це сказано у Програмі дій уряду, опублікованій на сайті Верховної ради.

Зокрема, у програмі Кабмін виділив таку ціль "Українець рідше стикається з маніпулятивними та фейковими новинами, повідомленнями та матеріалами". Показниками ефективності виконання цієї цілі є:

обсяг маніпулятивного контенту знизився вдвічі (індекс);

споживання контенту держави-агресора знизилось вдвічі.

В уряді анонсували створення належних умов для ринку медіа послуг, розширення можливостей для інформування населення на тимчасово окупованих територіях, а також стимулювання створення якісного інформаційного простору через ідентифікацію маніпулятивного контенту та реалізацію програми підтримки створення медіа продуктів, що протидіятимуть інформаційній агресії.

"Окрема увага буде приділена роботі з інформаційними атаками з боку країни агресора з метою зниження їх впливу на громадян України, зокрема через вжиття заходів для зменшення споживання контенту держави-агресора мінімум вдвічі. Це дозволить у своїй сукупності зменшити шкоду, що завдається громадянам України внаслідок поширення фейків, зокрема зменшити кількість соціальних конфліктів", - сказано у тексті програми.

Нагадаємо, раніше вранці повідомлялося, що в Раді зареєстрований проект постанови №2186 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". Так, документ внесли до Ради 29 вересня, проте текст постанови, як і програми дій уряду був відсутній.

Пізніше на сайті парламенту з'явився текст програми.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін у неділю, 29 вересня, схвалив Програму дій уряду.

Додамо також, глава уряду Олексій Гончарук заявив, що у Верховній раді представлять Програму дій Кабінету міністрів України на цьому тижні.