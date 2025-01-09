Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война

Какими будут основные параметры украинской экономики в 2025 году – ВВП, инфляция, курс гривны, бюджетный дефицит и государственный долг, резервы НБУ и текущий счет. Подробнее – в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

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Редакция РБК-Украина обратилась в ряд инвестиционных компаний, банков, к известным инвестбанкирам и аналитикам с просьбой спрогнозировать основные макроэкономические показатели Украины на 2025 год.

Прогноз включает следующие индикаторы: реальный ВВП, номинальный ВВП, потребительская инфляция (средняя за год и на конец года), курс гривны к доллару США (средний за год и на конец года), дефицит государственного бюджета, государственный долг, состояние текущего счета, учетная ставка НБУ, золотовалютные резервы НБУ.

Риски, которые остаются с нами

Главным риском, который будет оставаться с нами в течение ближайшего года и влиять на все сферы жизни, будет война. Из-за войны сохраняются риски потери людей, территорий, производств и связанного с этим уменьшения экономического потенциала. Скорость возвращения экономики к нормальным условиям будет зависеть от характера и продолжительности войны.

Среди других рисков, связанных с войной, – возникновение дополнительных бюджетных потребностей, возможное дополнительное повышение налогов, дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, углубление миграции и увеличение дефицита работников на рынке труда. Такой прогноз в конце прошлого года озвучил глава Национального банка Андрей Пышный.

Вместе с тем, по его мнению, возможны и положительные сценарии событий, связанные, в частности, с ускорением евроинтеграционных процессов.

И хотя существенная неопределенность во многих сферах жизни остается, но все же по сравнению с периодом начала большой войны эта неопределенность значительно уменьшилась. Так, отмечает глава НБУ, банки и платежи бесперебойно работают, энергетики в очередной раз демонстрируют, что могут делать чудеса, поднимая энергосистему, а бизнес и население – чрезвычайную способность к адаптации.

На этом фоне гривна продолжает выполнять роль полноценной денежной единицы, оставаясь мерой стоимости, средством платежей и сбережений. Риски поступления международного финансирования ощутимо уменьшились. А центробанк перешел к гибкому таргетированию инфляции.

И все же, публично предостерегает экс-глава совета НБУ, заведующий кафедрой КНЭУ им. Гетьмана Богдан Данилишин, снижение объемов и нарушение ритмичности международной поддержки Украины из-за политических процессов в странах-партнерах могут причинить существенный вред финансовой стабильности и обороноспособности Украины. А потенциально возможное восстановление блокады грузовых перевозок на западной границе и ограничения морских транспортных путей негативно повлияет на внешнеторговый баланс, что будет генерировать риски для валютной стабильности.

О возможных рисках для Украины в 2025 году говорится, в частности, в декабрьском Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. В частности, риски безопасности могут сохраняться дольше, чем ожидается. А это окажет давление на государственный бюджет и приведет к возникновению дополнительных потребностей в финансировании. Более длительная или интенсивная война негативно повлияет на настроения компаний и домохозяйств, а также на курсовые и инфляционные ожидания, будет препятствовать возвращению мигрантов, углубит диспропорции на рынке труда, задержит частные инвестиции. И все это будет негативно влиять на экономический рост.

Могут существенно прерваться экспортные транзитные маршруты, может быть нанесен дальнейший масштабный ущерб энергетической инфраструктуре, или могут повториться перебои в цепочках поставок, что повлияет на производственные затраты и прибыльность предприятий.

"Хотя краткосрочные риски по внешнему финансированию уменьшились после недавних выплат и подписания соглашения о финансировании ERA (гранты для Украины на 50 млрд долларов за счет будущих доходов от арестованных активов центробанка РФ – ред.), дефицит или задержки финансирования могут повториться, усиливая финансовые ограничения и требуя сложных компромиссов в политике. Более того, в случае материализации таких рисков может быть трудно мобилизовать необходимые дополнительные объемы внутреннего финансирования", – говорится в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

О возможных рисках для украинской экономики предупреждают также аналитики инвесткомпании Dragon Capital. Ключевые риски связаны, в частности, с более существенным повреждением критической инфраструктуры: генерирующих и распределительных электроэнергетических мощностей, газовых активов, портов Черного моря.

"Также продвижение российской армии в Донецкой области ставит под угрозу работу ключевого актива по добыче коксующегося угля. Однако мы оцениваем, что потенциальная потеря этих производственных мощностей будет иметь ограниченное негативное влияние на экономику", – уверяют в Dragon Capital.

Другие, менее существенные, риски связаны с погодными условиями, которые будут влиять на дефицит электроэнергии и урожаи сельскохозяйственных культур; колебаниями курса пары доллар/евро, поскольку украинская экономика постепенно переориентируется на евро; и динамикой цен на основных товарных рынках ЕС и мира (зерновые, руда, металлы, нефть, газ и электроэнергия).

Но не все так плохо, как может показаться. Несмотря на подобные предостережения, опрошенные РБК-Украина эксперты сдержанно оптимистичны в оценках экономических перспектив Украины в течение ближайшего года.

По мнению аналитиков инвесткомпании ICU, в течение большей части 2025 года украинская экономика будет функционировать в тех безопасностных условиях, которые сложились на сегодня.

"К счастью, финансовой помощи, которую обязались предоставить наши партнеры в 2025 году, будет полностью достаточно, чтобы гарантировать макроэкономическую стабильность и чтобы бизнес и население не имели дела со значительными экономическими вызовами", – говорит в комментарии для РБК-Украина руководитель подразделения макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

Аналитики Dragon Capital отмечают: поскольку результаты президентских выборов в США могут существенно повлиять на геополитическую расстановку сил, возрастает вероятность сценария, по которому интенсивность боевых действий в Украине существенно снизится или прекратится, по крайней мере временно.

"С целью моделирования развития экономики при таком сценарии мы предполагаем, что боевые действия приостановятся в начале 2025 года. Однако без формального подписания мирового соглашения риск повторной эскалации будет оставаться высоким", – говорится в прогнозе компании.

При таком сценарии Украина сможет сократить численность сил обороны и военные расходы, однако о возвращении к довоенным показателям речь не идет, ведь страна будет вынуждена поддерживать высокую боевую готовность и аккумулировать оружие на случай повторной эскалации.

"Опираясь на опыт других стран, которые функционируют в условиях угрозы военного вторжения, таких как Израиль и Тайвань, мы оцениваем, что численность сил обороны может снизиться примерно до 700 тыс человек, или 2,2% от имеющегося населения. А расходы на оборону – сократиться почти в два раза по сравнению с базовым сценарием", – прогнозируют в Dragon Capital. В то же время благодаря пакету ERA правительство не будет иметь существенных финансовых ограничений и сможет увеличить невоенные расходы, в частности социальные и капитальные.

Как будет выглядеть экономика Украины

Как могут выглядеть в 2025 году основные параметры украинской экономики –реальный и номинальный ВВП, курс гривны и потребительская инфляция – можно увидеть в инфографике ниже.

В Министерстве финансов Украины ожидают, что в 2025 году экономика страны продолжит восстанавливаться, несмотря на то, что война с Россией продолжается дольше, чем многие прогнозировали. Однако экономический рост будет сопровождаться относительно существенной инфляцией. Это произойдет, в частности, из-за роста затрат бизнеса на рабочую силу и роста стоимости энергоресурсов, а также девальвации гривны.

Дальнейшая стабилизация ситуации в энергетическом секторе, большие урожаи и стимулирующая налоговая политика государства будут поддерживать рост в 2025 году, который ожидается на уровне 2,5-3,5%. Ожидается, что инфляция замедлится до 7,5% на конец 2025-го после ускорения в первой половине года, обусловленного прежде всего эффектом базы сравнения.

В 2025 году дефицит текущего счета увеличится до 29,3 млрд долларов из-за дальнейшего сокращения грантового финансирования, высоких потребностей в импорте и низкого урожая зерновых в 2024 году. Прогнозируется, что за счет значительного финансирования от международных партнеров резервы НБУ достигнут 43,3 млрд долларов на конец 2025 года. Соответствующие прогнозы правительство прописало в Меморандуме с МВФ.

Национальный банк Украины в декабрьском Отчете о финансовой стабильности констатирует: экономика Украины устойчиво растет в сверхсложных условиях. В то же время значительные дефициты бюджета, текущего счета платежного баланса и, соответственно, иностранной валюты на рынке сохраняются. Потребности Украины в средствах обеспечивает значительная международная поддержка, достаточные объемы которой подтверждены и на 2025 год. В 2025 году экономика Украины продолжит свой рост. Экономическому росту будут способствовать значительные государственные капитальные расходы, в частности в оборонно-промышленном комплексе, и наращивание экспорта, учитывая стабильную работу морских портов и расширение производства в металлургии и добывающей промышленности.

НБУ прогнозирует, что, несмотря на все вызовы, рост реального ВВП в 2025 году ускорится до 4,3%. Его обеспечит восстановление энергетической инфраструктуры. Способствовать росту также будет сохранение значительных бюджетных стимулов, устойчивый внутренний и внешний спрос, а также лучшие погодные условия.

Международная помощь обеспечит запас прочности на весь 2025 год, прогнозируют в НБУ. В следующем году, по оценкам Министерства финансов Украины, дефицит бюджета уменьшится с 23% ВВП (в 2024-м) – до 19% ВВП. Правительство почти полностью будет финансировать его средствами международной помощи: в 2025 году ожидается поступление более 38 млрд долларов от партнеров.

Рост дефицита текущего счета будет продолжаться в 2025 году, прогнозируют в НБУ. Стабильная работа морского коридора ослабила логистические ограничения и способствовала наращиванию экспорта. Однако из-за длительной войны экспортный потенциал растет очень медленно. В то же время спрос на импорт устойчивый и в дальнейшем будет расти, в частности на товары военного назначения и энергетическое оборудование. Эти факторы будут определять расширение дефицита торговли с 35 млрд долларов в 2024 году до 38 млрд долларов в 2025-м. Дополнительный отток средств будут вызывать уже принятые меры валютной либерализации, в частности разрешение на частичную выплату дивидендов.

Достаточный запас международных резервов сохранится, несмотря на значительные интервенции НБУ. Поступление международной помощи позволяет поддерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на увеличение спроса на валюту.

Текущее ускорение инфляции будет непродолжительным, прогнозируют в НБУ. Скорее всего, инфляция будет оставаться на двузначном уровне в первом полугодии 2025 года. Инфляционное давление от подорожания продовольственных товаров ожидаемо ослабнет после поступления на рынок продукции нового урожая. Снижению инфляции будут способствовать, в частности, устойчивость энергетического сектора и ожидаемое снижение цен на энергоресурсы на мировом рынке. Зато в дальнейшем будет давить на цены рост производственных затрат, прежде всего на оплату труда вследствие повышения зарплат и дефицита кадров. К цели 5%, по прогнозу НБУ, инфляция вернется только в 2026 году.

Аналитики инвесткомпании ICU констатируют: несмотря на многочисленные препятствия, связанные, в частности, с ситуацией с безопасностью, экономическое восстановление в стране продолжается. Ключевым фактором остается внутреннее частное потребление, которое подпитывается ростом доходов населения. Жесткая конкуренция за работников заставляет работодателей повышать зарплаты. Экспорт также существенно способствует оживлению экономики благодаря бесперебойному функционированию черноморского коридора (этот морской коридор заменил так называемый зерновой коридор, который Россия односторонне прекратила в середине 2023 года). В то же время роль правительственных расходов в поддержании экономического роста минимальна из-за сокращения дефицита бюджета.

Условия работы экономики в 2025 году не будут существенно отличаться от условий в 2024 году.

"Дополнительно мы видим определенные новые препятствия. Во-первых, правительство и в дальнейшем будет сокращать дефицит государственного бюджета. Это ограничит потребление государственного сектора и трансферты населению в следующем году", – прогнозируют в ICU.

Темпы роста частного потребления домохозяйств также несколько снизятся из-за более медленного роста доходов. Хотя конкуренция за рабочую силу будет подпитывать зарплаты в частном секторе, в государственном секторе рост зарплат существенно замедлится из-за неизменного уровня минимальной зарплаты по сравнению с 2024 годом. Повышение военного сбора с 1,5% до 5% также ограничит рост доходов домохозяйств.

Что касается экспорта, то ситуация вряд ли изменится принципиально, если морской коридор и в дальнейшем будет функционировать бесперебойно. Однако поддерживать высокие темпы роста экспорта будет все сложнее.

"2024 год стал первым полным годом, когда промышленные экспортеры могли беспрепятственно использовать возможности транспортировки товаров за границу морским путем. Это дало мощный толчок росту объемов, но этот эффект был одноразовым, поэтому он станет значительно менее весомым", – отмечает Виталий Ваврищук.

Перебои в поставках электроэнергии также будут оставаться ограничивающим фактором для экономики.

С учетом этих соображений аналитики ICU ожидают замедления роста ВВП в 2025 году до 3,4%.

Что касается инфляции, в компании прогнозируют ее снижение после роста в последние месяцы 2024 года – до 7% под конец 2025-го. Хотя в течение зимних и весенних месяцев она будет превышать 10%. Прогноз ICU базируется на нескольких предположениях. Во-первых, урожай зерновых культур, овощей и фруктов нормализуется после резкого снижения из-за беспрецедентной засухи в 2024-м. Далее – цикл повышения тарифов на электроэнергию для населения завершится (они выросли совокупно на 178% с июня 2023 года, поэтому дальнейший пересмотр тарифов очень маловероятен). На снижение инфляции повлияет замедление роста доходов населения из-за замораживания минимальной зарплаты на следующий год и повышения ставки военного сбора.

В компании уверены, что повышение Национальным банком в конце 2024 года учетной ставки до 13,5%, которое состоялось ради снижения инфляции, не будет длительным, а возвращение к смягчению монетарной политики почти гарантировано во второй половине 2025 года. Поэтому в конце 2025-го можно ожидать учетную ставку на уровне 12%.

НБУ также продолжит постепенно ослаблять гривну. Сейчас обменный курс гривны полностью зависит от видения НБУ его оптимального уровня, а рыночные факторы имеют очень ограниченное влияние на курсообразование.

"Мы считаем, что НБУ продолжит постепенно ослаблять курс. Ослабление гривны, вероятно, будет минимальным в течение первой половины 2025 года, ведь НБУ будет стремиться не создавать новые проинфляционные риски. Однако после того, как инфляция начнет замедляться во втором полугодии 2025-го, НБУ может позволить более стремительное ослабление гривны", – говорит Виталий Ваврищук.

В компании прогнозируют девальвацию гривны по результатам полного года не более чем на 10%, а курс в конце следующего декабря – несколько ниже 46 гривен за доллар.

В инвестиционной компании Dragon Capital наряду с базовым (условно пессимистическим) сценарием озвучивают альтернативный (условно оптимистический) прогноз событий на 2025 год, и их влияние на экономику Украины. Если базовый сценарий предполагает продолжение активной фазы войны в течение всего 2025 года, то альтернативный предполагает возможность прекращения огня в первом квартале года.

При таких предположениях Украина сможет сократить расходы на оборону почти в два раза по сравнению с базовым сценарием – до 30 млрд долларов, или 15% от ВВП.

"Однако, мы считаем, что рост невоенных расходов в 2025 году будет умеренным, частично из-за ограниченной способности внедрять крупные проекты восстановления в течение короткого срока, частично из-за требований МВФ, который будет настаивать на взвешенной фискальной политике. Таким образом, мы оцениваем, что дефицит бюджета в альтернативном сценарии сократится до 12-15% ВВП (25-30 млрд долларов), а соотношение госдолга к ВВП снизится до 85-88%", – прогнозируют в Dragon Capital.

В компании ожидают, что темпы роста экономики в таком случае могут ускориться до 5-7% в 2025 году, в первую очередь за счет улучшения потребительских настроений, частичного возвращения вынужденных мигрантов и активизации инвестиций. Вместе с тем восстановление экспорта будет незначительным из-за потери производительных активов, в первую очередь в металлургии и сельском хозяйстве.

Из-за потерянных экспортных мощностей и высокой потребности в импорте внешнеторговый дефицит останется высоким, но ситуация на валютном рынке улучшится благодаря уменьшению расходов вынужденных переселенцев за рубежом и оттока капитала по другим каналам.

Сохранение макроэкономической стабильности и снижение инфляции, вероятно, останутся основными приоритетами НБУ. Поскольку более быстрое экономическое восстановление будет сопровождаться высокой инфляцией по сравнению с базовым сценарием, Нацбанк будет поддерживать более жесткое состояние монетарной политики. Однако контролируемое ослабление гривны, вероятно, продолжится, а его темпы будут зависеть от динамики оттока капитала. В любом случае, НБУ будет иметь достаточно ресурсов, чтобы не допустить резких изменений валютного курса, уверены аналитики Dragon Capital.

С расширенным консенсус-прогнозом относительно параметров украинской экономики в 2025 году можно ознакомиться в таблице ниже.

Экономический консенсус-прогноз на 2025 год

* – Институт экономических исследований и политических консультаций; ** – до учета средств от партнеров