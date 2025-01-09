Курс в обменниках приближается к отметке 43 гривны

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Доллар дорожает вслед за межбанковским валютным рынком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 42,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,35 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,31-42,36 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар четвертый исторический максимум подряд.

Официальный курс на 9 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2361 гривен за 1 доллар (+0,0064 грн).

Предыдущий максимум был 8 января 2024 года - 42,2297 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро составит 43,4272 гривен за 1 евро (-0,4495 грн).

Прогноз на 2025 год

По прогнозам чиновников и финансовых аналитиков, курс доллара будет расти в 2025 году. Среднее значение ожиданий на конец года составляет на декабрь 45,9 грн/доллар. Прогнозы колеблются от 45 до 48 грн/доллар.

При этом средний курс в течение 2025 года ожидается на уровне 44,2 грн/доллар.