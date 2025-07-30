Как заставить Путина сесть за стол переговоров с Зеленским: Подоляк назвал условия

Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, только при условии жестких мер Запада.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Вероятность безусловно существует (встречи между Зеленским, Путиным, Эрдоганом и Трампом - ред.), если санкции начнут работать. Опять же, не заявления, а санкции начнут работать и цена войны будет резко расти для России и для окружения Путина", - отметил Подоляк.
"Это может сработать и заставить Путина на встречу для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня", - считает советник руководителя ОП.
При этом он уточнил, что это не означает, что глава Кремля захочет остановить войну. Она будет фактически заморожена, но диктатор продолжит искать возможности возобновить боевые действия.
Также Подоляк обратил внимание, что над мирными переговорами на уровне лидеров активно работает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В частности, как отметил он, если встреча лидеров Украины, РФ и США пройдет в Турции, а Эрдоган выступит на ней модератором, вес Турции в региональном влиянии и черноморской акватории значительно возрастет.
В то же время репутация самого Эрдогана в глобальном политическом вопросе значительно улучшится.
При этом активная роль в мирном процессе может привести к определенному внутреннему политическому консенсусу, считает Подоляк.
"Потому что Эрдоган - глобальный лидер, модератор - заканчивает войну, которая негативно влияет на доходы, например, в рамках Черноморской акватории, Турции и так далее", - уточнил он.
Подоляк отметил, что мотивация Зеленского в контексте возможной встречи с Путиным "ясна".
"Президент Украины четко понимает, что никто из этих Мединских (глава российской делегации Владимир Мединский - ред.) и т.д., тот же Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) не уполномоченые на что-то люди. Безусловно они не принимают никаких решений, даже вести себя адекватно не могут", - обратил внимание он.
При этом, по мнению Подоляка, с Путиным "можно будет разговаривать в другом формате". И если диктатор в присутствии Трампа или Эрдогана возьмет на себя определенные обязательства, и потом не выполнит, это будет выглядеть "совсем по-другому".
Напомним, на последних переговорах в Стамбуле Украина и Россия обсуждали возможность встречи на уровне лидеров. Украинская делегация предложила провести переговоры с участием Трампа и Эрдогана.
Мединский в ответ на такую инициативу заявил, что встреча на уровне лидеров "должна поставить точку" и ее необходимо тщательно подготовить.
При этом глава МИД Турции Хакан Фидан после встречи рассказал, что стороны "в общем договорились" о встрече лидеров.