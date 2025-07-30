Как заставить Путина сесть за стол переговоров с Зеленским: Подоляк назвал условия

Условия для встречи

"Вероятность безусловно существует (встречи между Зеленским, Путиным, Эрдоганом и Трампом - ред.), если санкции начнут работать. Опять же, не заявления, а санкции начнут работать и цена войны будет резко расти для России и для окружения Путина", - отметил Подоляк.



По его словам, также для такой встречи необходимо запретить людям из близкого окружения диктатора передвигаться по миру.

"Это может сработать и заставить Путина на встречу для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня", - считает советник руководителя ОП.

При этом он уточнил, что это не означает, что глава Кремля захочет остановить войну. Она будет фактически заморожена, но диктатор продолжит искать возможности возобновить боевые действия.

Почему Эрдоган активно участвует в процессе

Также Подоляк обратил внимание, что над мирными переговорами на уровне лидеров активно работает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В частности, как отметил он, если встреча лидеров Украины, РФ и США пройдет в Турции, а Эрдоган выступит на ней модератором, вес Турции в региональном влиянии и черноморской акватории значительно возрастет.

В то же время репутация самого Эрдогана в глобальном политическом вопросе значительно улучшится.

При этом активная роль в мирном процессе может привести к определенному внутреннему политическому консенсусу, считает Подоляк.

"Потому что Эрдоган - глобальный лидер, модератор - заканчивает войну, которая негативно влияет на доходы, например, в рамках Черноморской акватории, Турции и так далее", - уточнил он.

Почему Зеленский хочет встречи с Путиным

Подоляк отметил, что мотивация Зеленского в контексте возможной встречи с Путиным "ясна".

"Президент Украины четко понимает, что никто из этих Мединских (глава российской делегации Владимир Мединский - ред.) и т.д., тот же Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) не уполномоченые на что-то люди. Безусловно они не принимают никаких решений, даже вести себя адекватно не могут", - обратил внимание он.

При этом, по мнению Подоляка, с Путиным "можно будет разговаривать в другом формате". И если диктатор в присутствии Трампа или Эрдогана возьмет на себя определенные обязательства, и потом не выполнит, это будет выглядеть "совсем по-другому".