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Украинцы назвали справедливый тюремный срок для коррупционеров

Украина, Пятница 23 мая 2025 10:41
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Украинцы назвали справедливый тюремный срок для коррупционеров Фото: украинцы хотят 10 лет тюрьмы для коррупционеров с конфискацией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцев спросили о справедливом наказании для коррупционеров. Конфискация имущества и срок в тюрьме имеют определяющее значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Если имеет место конфискация имущества и 10 лет реального срока, 74-80% будут считать приговор справедливым независимо от продолжительности рассмотрения. Также большинство (58-62%) независимо от рассмотрения будут готовы воспринять как справедливый приговор с конфискацией имущества и 3 годами тюрьмы.

В случае всех остальных случаев, где нет конфискации и/или нет реального срока, менее половины украинцев считают приговор справедливым. Например, даже в случае 10 лет тюрьмы при коротком (6 месяцев) рассмотрении, но без конфискации, уже 46% будут считать приговор справедливым (и 49% - несправедливым).

В то же время при коротком рассмотрении и конфискации имущества, но с условным сроком, 41% будут считать справедливым (57% будут считать несправедливым).

Если же приговор не будет включать конфискации и будет предусматривать только условный срок или срок 3 года, то не более четверти будут считать его справедливым (и подавляющее большинство будут считать несправедливым).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 14 февраля - 4 марта 2025 года среди 2029 респондентов.

Напомним, по данным опроса КМИС, украинцы считают коррупцию второй самой серьезной проблемой после войны (92%). Но за последний год За последний год только 15% украинцев имели собственный коррупционный опыт.

Чаще всего украинцы дают взятки в школах и при получении медицинских услуг.

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