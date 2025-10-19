Как изменился фронт за сутки: карты Генштаба показали ситуацию на всех направлениях
В общем, за прошедшие сутки, вдоль всей линии фронта было зафиксировано 223 боевых столкновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 193 управляемые авиационные бомбы.
Кроме этого, привлекли для поражения 6343 дроны-камикадзе и осуществили 5114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:
- Сподобовка, Лозовая Харьковской области;
- Долинка, Степногорск Запорожской области;
- Одрадокаменка Херсонской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 162 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.
На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Малой Шапковки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Среднее и Заречное.
На Славянском направлении, в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка, противник восемь раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, захватчик атаковал в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.
На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка.
На Александровском направлении враг 16 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 444 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники оккупантов.