Главная » Бизнес » Экономика

НБУ повысил курс доллара

Четверг 20 ноября 2025 16:50
Фото: Курс доллара повысился на 6 копеек (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс долара к гривне. Стоимость валюты США осталась увеличилась на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 21 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,1549 гривны за 1 доллар.

С начала года доллар подорожал на 13 копеек: 1 января 2025 года он стоил 42,02 грн. С начала ноября рост американской валюты составил 18 копеек – в первый день месяца курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.

НБУ повысил курс доллараКурс доллара и евро на 21 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 21 ноября установлен на отметке 48,5161 гривны. Европейская валюта ослабла: по сравнению с 20 ноября ее стоимость снизилась на 22 копейки.

НБУ повысил курс доллараДинамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 19 ноября курс на момент закрытия торгов составлял 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 18 ноября курс доллара не изменился.

НБУ повысил курс доллараКурс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 19 ноября повысился на 6 копеек. Американская валюта в среднем стоит 42,37 гривны. Евро, тем временем, подешевело на 12 копеек. На наличном рынке его средний курс составляет 49,03 гривны.

Прогноз курса доллара

В ноябре-декабре в Украине ожидается умеренный рост доллара и евро. По прогнозам директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, американская валюта будет колебаться от 41,8 до 42,5 гривны, а европейская – от 48,5 до 50 гривен.

