Как изменится курс доллара: финансовые аналитики улучшили прогноз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

По данным НБУ, финансовые аналитики в сентябре 2023 года прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,99 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,26 грн/доллар.

Население в августе ждало курс 39,52 грн/доллар (в июле - 39,75 грн/доллар)

Кроме того, банкиры в июле прогнозировали курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар.

Официальный прогноз и ожидания рынка

Официальный прогноз Минэкономики среднегодового курса гривны по отношению к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар. Этот бюджетный прогноз не влияет на НБУ, который больше года держит официальный курс на уровне 36,6.

Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. Это лучше года назад: на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар.

На наличном рынке курс колеблется около 38 гривен, с начала года он упал на 6% (в декабре прошлого года он был выше 40 гривен).