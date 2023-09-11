Каким будет курс доллара к гривне в следующем году: прогноз бизнеса

Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. На 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар, а в 2021-22 годах - 29 грн/доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией ( ЕБА ).

Более половины опрошенных компаний, а именно 58%, прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году. В то же время 29% директоров рассчитывают в 2024 году удержать бизнес-показатели на уровне предыдущего года, а 13% прогнозируют негативную динамику (в прошлом году таких было 25%).

Компании улучшают прогнозы финансовых показателей. Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне, и 55% - в натуральном выражении. В прошлом году таких было 58% и 43% соответственно. В частности, 35% опрошенных предпринимателей ожидают роста доходов в гривне до 10%, и 25% - на 11-20%. Падение доходов в гривне прогнозируют 16%, в натуральном выражении - 17%.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2024 год" принял участие 91 топ-менеджер компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 26 августа по 4 сентября 2023 года. Исследование "Прогнозы бизнеса" проводится Ассоциацией уже 8-й год подряд.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2023 год заложен среднегодовой курс на уровне 42 гривны за доллар.

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников прогнозирует, что курс наличного доллара в Украине будет постепенно расти и до конца года может достичь 40 гривен за доллар.

Аналитики Dragon Capital ожидают официальный обменный курс гривны к концу 2023 года на уровне 36,6-37,5 грн/доллар и прогнозируют умеренное ослабление до 41 грн/доллар к концу 2024 года.