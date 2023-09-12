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Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз

Україна, Вівторок 12 вересня 2023 11:57
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Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз Фото: курс долара очікується нижче за 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курсові очікування в Україні почали покращуватись. Фінансові аналітики чекають на долар дешевше за 40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За даними НБУ, фінансові аналітики у вересні 2023 року прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,99 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,26 грн/долар.

Населення в серпні чекало на курс 39,52 грн/долар (у липні - 39,75 грн/долар)

Крім того, банкіри у липні прогнозували курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар.

Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз

Офіційний прогноз та очікування ринку

Офіційний прогноз Мінекономіки середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар. Цей бюджетний прогноз не впливає на НБУ, який понад рік тримає офіційний курс на рівні 36,6.

Керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. Це краще за рік тому: на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар.

На готівковому ринку курс коливається близько 38 гривень, з початку року він упав на 6% (у грудні минулого року він був вищим за 40 гривень).

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