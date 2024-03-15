Враг атакует Киевскую область беспилотниками, работает ПВО
В Киевской области работают силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 15 марта из-за очередной атаки российских оккупантов с применением беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Сигнал о воздушной тревоге в Киевской области раздался около 01:00 .
Военные призвали не пренебрегать правилами безопасности, оставаться в укрытиях, не фотографировать и не снимать работу защитников.
В 01:30 в КОВА сообщили, что на территории Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников (БПЛА). В настоящее время в регионе работают силы противовоздушной обороны Украины.
Около 01:59 в Киеве была объявлена воздушная тревога .
Фото: карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:00, 15 марта (t.me alarmukraine)
"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА", - сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.
Около 02:22 в Общественном сообщили, что в Киеве слышны звуки взрывов. В КМВА уточнили, что силы ПВО работают в окрестностях столицы.
Напомним, вечером 14 марта в Винницкой области дрон попал в дом . В результате атаки были ранены три человека, впоследствии сообщалось об одном погибшем . На месте работают соответствующие службы и ведется разбор завалов.
Кроме того, вечером 14 марта россияне ударили по Середино-Буде в Сумской области . Так, около 10:00 с территорий РФ был обстрелян город Середина-Буда в Шосткинском районе. В результате нападения 44-летний мужчина и 43-летняя женщина получили легкие ранения. После оказания медицинской помощи мужчина отправился на помощь своим соседям, устраняющим последствия обстрела.
В это время враг снова атаковал город, используя FPV-дроны. Пострадавший и двое его соседей, одному из которых 43, а другому 64 года, получили осколочные ранения. Было повреждено по меньшей мере 7 частных домов и 1 автомобиль.
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