ua en ru
Пт, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Враг атакует Киевскую область беспилотниками, работает ПВО

Киев, Пятница 15 марта 2024 01:45
UA EN RU
Враг атакует Киевскую область беспилотниками, работает ПВО Фото: враг атакует Киевскую область беспилотниками, работает ПВО (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ксения Вертебная

В Киевской области работают силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 15 марта из-за очередной атаки российских оккупантов с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Сигнал о воздушной тревоге в Киевской области раздался около 01:00 .

Военные призвали не пренебрегать правилами безопасности, оставаться в укрытиях, не фотографировать и не снимать работу защитников.

В 01:30 в КОВА сообщили, что на территории Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников (БПЛА). В настоящее время в регионе работают силы противовоздушной обороны Украины.

Около 01:59 в Киеве была объявлена воздушная тревога .

Враг атакует Киевскую область беспилотниками, работает ПВОФото: карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:00, 15 марта (t.me alarmukraine)

"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА", - сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

Около 02:22 в Общественном сообщили, что в Киеве слышны звуки взрывов. В КМВА уточнили, что силы ПВО работают в окрестностях столицы.

Напомним, вечером 14 марта в Винницкой области дрон попал в дом . В результате атаки были ранены три человека, впоследствии сообщалось об одном погибшем . На месте работают соответствующие службы и ведется разбор завалов.

Кроме того, вечером 14 марта россияне ударили по Середино-Буде в Сумской области . Так, около 10:00 с территорий РФ был обстрелян город Середина-Буда в Шосткинском районе. В результате нападения 44-летний мужчина и 43-летняя женщина получили легкие ранения. После оказания медицинской помощи мужчина отправился на помощь своим соседям, устраняющим последствия обстрела.

В это время враг снова атаковал город, используя FPV-дроны. Пострадавший и двое его соседей, одному из которых 43, а другому 64 года, получили осколочные ранения. Было повреждено по меньшей мере 7 частных домов и 1 автомобиль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
обстріл Києва Войска РФ Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
МИД Украины отреагировало на псевдовыборы России и обратилось к украинцам в оккупации
МИД Украины отреагировало на псевдовыборы России и обратилось к украинцам в оккупации
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США