Социолог Евгения Близнюк: Лишь четверть украинцев надеются, что война закончится до конца года

Последние международные события, связанные со США, лишь укрепили убеждение украинцев: нам важен не просто мир, но и то, как его достичь. Уровень поддержки президента вырос, а страна продолжает консолидироваться, все больше рассчитывая на Европу и на собственную стойкость. О том, с какими настроениями украинцы следят за новостями о попытках мировых лидеров прекратить войну – в интервью для РБК-Украина.

Многие заявления Дональда Трампа вызвали откровенное недоумение с самого начала его второго президентства. Несмотря на обещания закончить войну за сутки, американский президент рассказывал о "диктаторе" Зеленском с якобы 4% поддержки и ссорился с украинским лидером в Вашингтоне в прямом эфире. После скандала уровень поддержки Владимира Зеленского вырос, а Америку украинцы поддерживают уже не так, как раньше.

Многие украинцы уверены, что выборы надо проводить не сейчас, а только после завершения войны. И все больше рассчитывают на поддержку Европы: надежды возлагаются на Британию, страны Балтии и Францию. Несмотря на войну и экономические трудности, Украина в очередной раз показывает свою стойкость и воспринимает борьбу за независимость как главную задачу.

Как политические события в США влияют на настроения украинцев и как они демонстрируют готовность бороться, даже если международной помощи станет меньше – в интервью РБК-Украина рассказала социолог и основательница Gradus Research Евгения Близнюк.

– Ваше недавнее исследование показало, что США больше не воспринимается как одна из самых главных дружественных стран для Украины. Чем можно объяснить это изменение?

– С начала полномасштабного вторжения США идентифицировались большинством украинцев как один из двух ключевых партнеров Украины в этой войне – вторым партнером была Великобритания. Объемы помощи, санкции и другая поддержка этих стран воспринималась респондентами как определяющая.

Но последнее исследование, проведенное сразу после напряженной встречи президентов Украины и США в Вашингтоне, действительно показало снижение уровня доверия к США. В частности, 70% опрошенных ответили, что отношение ухудшилось.

Очевидно, это было вызвано как общим изменением риторики американского президента, так и сигналами в медийном пространстве о прекращении военной помощи и предоставления разведданных. Поэтому быстрая реакция на такое изменение курса США со стороны украинцев вполне понятна.

Итак, по состоянию на сейчас США не находится в топе перечня дружественных стран, спустившись во вторую половину списка (между Китаем и Индией), и одновременно воспринимается как шестая наименее дружественная страна (без учета РФ в этом списке). Но не факт, что ситуация осталась такой же после недавних переговоров в Саудовской Аравии. Проверим это в ближайшее время. Думаю, что все будет как в жизни – доверие легче потерять, чем восстановить.

Сейчас мы наблюдаем рост поддержки лидеров, ассоциированных с обороной и безопасностью страны, – Евгения Близнюк

– В какие страны сместилось доверие украинцев&

– Украинцы воспринимают дружественными прежде всего европейские страны, такие как Великобритания (59%), страны Балтии (54%), Франция (54%), Польша (51%) и Германия (50%). Очевидно, это связано с последовательной поддержкой этих государств в контексте военной и гуманитарной помощи.

В сознании украинцев Европа становится основным партнером и желанным союзником в войне с РФ. Также высокие позиции в этом перечне дружественных стран сохраняет Канада.

– Есть ли какая-то разница, как воспринимают США в Украине в зависимости от возраста или региона?

– По региону различий нет, однако женщины и возрастная категория 18-24 чаще считают, что США не является дружественной страной. Они чаще демонстрируют критическое отношение к ней.

Вероятно, так происходит из-за активного потребления медиа и социальных сетей. И в других исследованиях (например, в трекинге уровня субъективного стресса) молодежь и женщины более склонны к сильным переживаниям, и более уязвимы к дестабилизирующему влиянию новостей. Поэтому это распределение в данном контексте вполне понятно.

– Трамп заявил, что поддержка Зеленского в Украине составляет всего 4%. Ваше исследование показало, что эта цифра значительно выше. Приведите детали.

– На фоне последних событий поддержка в Украине президента выросла еще существеннее. Если после заявления президента Трампа о том, что рейтинг Зеленского в Украине составляет 4%, намерение голосовать за него среди взрослого населения Украины выросло с 17 до 23%. А уже через неделю, после напряженной пресс-конференции в Овальном кабинете, поддержка украинского главы подскочила до 28%.

При этом рейтинг одобрения деятельности президента (так называемый Approval Rating) составляет 49% (что на 5% выше Approval rating президента Трампа по данным Reuters/Ipsos). Это свидетельствует о том, что общество сплачивается вокруг лидера (как функции) в моменты внешней опасности, что ожидаемо.

– Можно ли говорить, что украинцы за последние недели из-за внешнего давления и напряженных событий снова консолидировались?

– Конечно, мы видим эффект сплочения. Когда США остановили всю военную помощь Украине и передачу разведданных, 46% респондентов заявили, что Украина сможет продолжать борьбу даже в условиях уменьшения или прекращения американской помощи. Это, конечно, декларативные ответы, однако показателен большой процент людей, которые ожидают продолжения сопротивления.

Также консолидацию общества видим и в восприятии того, в правильном ли направлении движутся дела в стране. Если в декабре 2024-го доля граждан, считавших, что дела в Украине движутся в правильном направлении, составляла 36%, то в марте 2025-го выросла до 44%, практически достигнув показателя конца 2023 года.

Думаю, в основном это вызвано внешним давлением и беспокойством, что мир будет установлен ценой уступок только со стороны Украины.

Многие украинцы уверены, что надо продолжать борьбу даже в условиях сокращения или прекращения внешней помощи

– Есть ли в украинском обществе ожидания, что Трамп как-то изменит свою политику в отношении Украины?

– На фоне еще предвыборных обещаний Трампа быстро закончить войну мы наблюдали стремительный рост надежд на завершение боевых действий до конца 2025 года. Однако еще более показательна доля респондентов, которые ожидают, что боевые действия растянутся на годы.

Так, летом 2024 года так считали 42% респондентов, а уже в декабре на фоне высоких надежд на нового президента США долгую войну ожидали 31% респондентов. Однако сейчас на фоне последних событий наблюдаем очередной рост ожиданий затяжных боевых действий – до 36%.

– Насколько украинцы вообще следят за внутриполитическими процессами в США? Влияет ли это на их мнение?

– Украинцы определенно стали уделять больше внимания международным новостям во время полномасштабной войны. До 2022 года этого запроса у общества практически не было. Сейчас рядовой респондент внимательно отслеживает новости и в странах Европы, и конечно в США.

Ведь именно Соединенные Штаты были и, надеемся, есть и сейчас нашим основным партнером с точки зрения различных типов поддержки. Поэтому, начиная с президентских выборов в США, внутренние события этой страны остаются в центре внимания украинской аудитории. Однако граждане потребляют эти новости из украинских источников, а не из оригинальных, из-за языкового барьера. Соответственно, фокус внимания определяют украинские СМИ, которые освещают международные новости.

– Ваше исследование показывает, что значительная часть украинцев уверена в продолжении борьбы, даже если США прекратят или сократят помощь. Получается, мы стали более уверены в собственных силах? Что на это влияет?

– По моему мнению, на этот показатель влияет восприятие этой войны как экзистенциальной. То есть войны за само существование не только страны, но и народа. Это отношение появилось после действий РФ на временно оккупированных территориях, где весь мир ужасался массовыми убийствами и казнями.

Поэтому в сознании украинцев другого пути, кроме как защищаться, нет. Уверенность усиливается доверием к ВСУ, ведь с начала войны именно Вооруженные силы Украины держат первенство в категории общественного доверия.

Также положительное влияние на уверенность украинцев в собственных силах имеет увеличение внутреннего производства оружия и военной техники, а также готовность повысить объемы помощи со стороны других стран мира, прежде всего стран Европы.

– Несмотря на истощение и усталость, фигура президента до сих пор остается точкой консолидации сопротивления. Возможно, на консолидацию влияет уже что-то другое, чем когда мы сплотились в 2022-м?

– Не вижу изменений в этом механизме с начала полномасштабного вторжения. Нация сплотилась вокруг лидера, это вполне естественная реакция и залог эффективного организованного сопротивления.

Но, поскольку ценность демократических принципов государства остается на очень высоком уровне, должны скорее говорить об объединении именно вокруг лидера, а не вокруг определенной фамилии.

Уверенность украинцев усиливается доверием к ВСУ, ведь с начала войны именно Вооруженные силы Украины держат первенство в категории общественного доверия, – социолог

– Украинцы все больше склоняются к мысли, что выборы во время войны проводить не стоит. Расскажите, что вам удалось выяснить об этом.

– Так, в марте 58% украинцев отметили, что выборы нужно проводить только после завершения войны. Этот показатель вырос по сравнению с замером в феврале 2025 года, когда было 52%. Люди понимают риски для безопасности, и то, как РФ может воспользоваться моментом для внутренней дестабилизации Украины.

В то же время, если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, в них, по нашим данным, приняли бы участие 74% опрошенных. Этот показатель остается стабильным с июля 2024 года. Высокая готовность к участию в выборах также подтверждает тезис о приверженности большинства украинцев принципам демократии. Но, учитывая приоритетность национальной безопасности.

И в целом сейчас мы наблюдаем рост поддержки лидеров, ассоциированных с обороной и безопасностью страны. Запрос на построение сильной обороноспособной страны будет колоссальным.

– Сейчас украинцы все еще надеются на завершение войны до конца 2025 года?

– Среди опрошенных в рамках нашего исследования только около четверти украинцев пока надеются, что война закончится до конца текущего года. В этом показателе отражается не только и, возможно, не столько объективная оценка ситуации, сколько огромная усталость от жизни в войне. Поэтому я интерпретирую этот показатель как проявление надежды нашего общества на лучшее.