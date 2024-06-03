Как Зеленский хочет достичь мира для Украины: суть плана президента

Президент Украины Владимир Зеленский за несколько лет после начала полномасштабного вторжения россиян очертил свой план установления мира. Он основывается на формуле мира, которая была представлена еще осенью 2022 года.

Более детально о намерениях Украины по завершению войны - в материале РБК-Украина ниже.

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"Фундамент" в виде формулы мира

Еще летом 2022 года, практически через несколько месяцев после начала полномасштабной войны, в Украине начали разрабатывать документ, который бы помог дать старт мирному процессу с Россией. Уже осенью президент Владимир Зеленский презентовал свою формулу мира.

Формула мира содержит главные условия, при выполнении которых должен быть установлен мир со страной-агрессором. Она состоит из 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных (в том числе похищенных детей).

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Восстановление справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Очевидно, что одно из ключевых требований в формуле - полное восстановление территориальной целостности Украины. В этом контексте украинские чиновники уже неоднократно подчеркивали, что документ основывается на Уставе ООН и международном праве.

С тех пор, как Зеленский представил формулу мира, Украина пытается найти поддержку для инициативы не только среди стран Запада, но и среди стран Глобального Юга, которые не имеют столь однозначной позиции по поводу войны.

Продвижение формулы в мире

В 2023 году Украина начала организовывать встречи по формуле мира. Они проходили только на уровне советников глав государств, и ключевой темой обсуждений была украинская инициатива для прекращения войны с Россией.

Таких встреч всего было пять и в них участвовали чиновники десятков стран. В частности, принимающими государствами были Саудовская Аравия, Катар, Швейцария и не только.

Логичным продолжением таких мероприятий должен стать саммит мира - встреча по формуле мира на уровне глав государств. Сначала Украина хотела ее организовать в 2023 году, но этого так и не произошло.

Дату проведения саммита уже определили - он состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Пока свое участие подтвердили по меньшей мере 107 стран.

При этом Китай не будет представлены, несмотря на то, что на участие КНР очень рассчитывал Киев. Это уже подтвердил спикер китайского Министерства иностранных дел Мао Нин.

Аналогичная ситуация, вероятнее всего, и с Саудовской Аравией. О ее отказе участвовать в саммите пишет DPA.

На саммите мира планируют обсудить три темы: энергетическая и ядерная безопасность, вопросы свободного судоходства и обмен пленными.

Россию могут привлечь к обсуждению только в ходе второго саммита мира. По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, участие РФ возможно только если тот, кто будет ее представлять, захочет справедливого мира с Украиной.