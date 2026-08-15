Как увеличить свою пенсию на 52%: ПФУ напомнил важное правило

Пенсионеры, уже имеющие право на выплаты по возрасту, могут отложить их оформление и получить существенную надбавку. Чем дольше человек ждет, тем больше будет итоговый размер пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Главное: Учитывают только полные месяцы страхового стажа, неполный месяц в расчет не входит.

В год ожидания пенсия увеличивается на 6 процентов.

Более 60 месяцев отсрочки - на 0,75 процента за каждый месяц.

К 60 месяцам отсрочки основной размер пенсии возрастает на 0,5 процента за каждый месяц.

Пенсию с отсрочкой может оформить любой, кто имеет право на выплаты по возрасту.

На сколько растет пенсия за каждый месяц ожидания

Если пенсионер откладывает оформление выплат, основной размер пенсии увеличивается каждый полный месяц страхового стажа, отработанный после достижения пенсионного возраста. Размер надбавки зависит от того, сколь длинной была отсрочка:

до 60 месяцев отсрочки - плюс 0,5 процента за каждый месяц;

свыше 60 месяцев отсрочки - плюс 0,75 процента за каждый месяц.

Повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется - учитывают только полностью отработанные месяцы.

Примеры расчета надбавки

Если перевести проценты в конкретные годы ожидания, прибавка выглядит следующим образом:

1 год отсрочки - плюс 6 процентов;

2 года - плюс 12 процентов;

3 года - плюс 18 процентов;

4 года - плюс 24 процента;

5 лет - плюс 30 процентов;

6 лет - плюс 54 процента.

Так, например, если человек откладывает оформление пенсии на 70 месяцев, то есть почти на шесть лет, основной размер выплаты вырастет на 52,5 процента.

Что следует знать перед отсрочкой

Пенсионный фонд обращает внимание на несколько важных нюансов:

надбавка касается только основного размера пенсии, а не всех возможных доплат;

засчитывают только полные месяцы страхового стажа после достижения пенсионного возраста;

пенсию с отсрочкой назначают по обращению пенсионера, если заявление подано не позднее трех месяцев после завершения последнего полнолуния стажа.

Пенсия назначается с учетом страхового стажа в день обращения. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту требуется 32 года страхового стажа.

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