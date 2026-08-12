Стаж одинаковый, а пенсия - разная: что влияет на выплаты украинцам

Два человека с одинаковым трудовым стажем могут получать совершенно разные пенсии. На сумму выплат влияет не только стаж, но и другие факторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нормы Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Главное: Период учета зарплаты: с 1 июля 2000 года, а по желанию дополнительно за любые 60 месяцев стажа до этой даты.

с 1 июля 2000 года, а по желанию дополнительно за любые 60 месяцев стажа до этой даты. Почему пенсии разнятся: даже при одинаковом стаже итоговая сумма зависит от уровня официальной зарплаты, с которой платили взносы.

даже при одинаковом стаже итоговая сумма зависит от уровня официальной зарплаты, с которой платили взносы. Что учитывают: заработная плата застрахованного лица и коэффициент страхового стажа.

заработная плата застрахованного лица и коэффициент страхового стажа. Правило расчета: размер пенсии по возрасту определяют по формуле из статьи 27 закона о пенсионном страховании, а не по фиксированной сумме.

По какой формуле вычисляют пенсию по возрасту

Размер пенсии по возрасту не фиксирован и не одинаков для всех. Его считают по специальной формуле, определяемой статьей 27 закона о пенсионном страховании.

Формула учитывает два основных показателя:

заработную плату застрахованного лица;

коэффициент страхового стажа

Поэтому итоговая сумма всегда индивидуальна – она зависит от того, сколько человек работал и сколько зарабатывал официально.

Какую заработную плату учитывают для назначения пенсии

Для расчета пенсии берут не всю зарплату человека при жизни, а специально вычисленный показатель. Его определяют как произведение двух цифр:

средней зарплаты в Украине за три года до обращения за пенсией;

индивидуального коэффициента заработной платы конкретного человека.

Индивидуальный коэффициент - это среднее значение коэффициентов зарплаты за каждый месяц стажа, который учитывается при назначении пенсии.

Если на момент оформления пенсии еще нет официальных данных о средней зарплате в Украине за последние три года, используют уже существующие цифры. Позже пенсию перечисляют, когда появляются точные данные.

За какой период учитывают заработок

Обычно для расчета пенсии берут зарплату за все время стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Данные принимаются из системы персонифицированного учета.

Но есть исключение: человек может попросить учесть зарплату за любые 60 месяцев стажа подряд до 30 июня 2000, даже если были перерывы в работе. Главное условие – этот заработок должен подтверждаться документами.

Как определяют коэффициент заработной платы

Коэффициент зарплаты за каждый месяц считают так: сумму зарплаты человека, с которого уплатили взносы, делят на среднюю зарплату по Украине за тот же месяц.

Порядок этого расчета утвердил правление Пенсионного фонда Украины еще в 2008 году.

Как вычисляют страховой стаж

Страховой стаж считают в месяцах - это все время, когда человек подлежал пенсионному страхованию.

Коэффициент страхового стажа получают, если общее количество месяцев стажа разделить на 1200.

Оба коэффициента - и стажа, и зарплаты - считают с точностью до пяти знаков после запятой.

Что еще изменилось в пенсионных правилах

Напомним, со 2 августа 2026 года в Украине действуют новые правила зачисления стажа для пенсии по возрасту.