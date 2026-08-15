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Як збільшити свою пенсію на 52%: ПФУ нагадав важливе правило

06:30 15.08.2026 Сб
3 хв
Є кілька важливих нюансів для збільшення розміру пенсії
aimg Олена Чупровська
Як збільшити свою пенсію на 52%: ПФУ нагадав важливе правило Фото: Пенсіонерам пояснили, як відстрочка виходу на пенсію збільшує виплати (Getty Images)
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Пенсіонери, які вже мають право на виплати за віком, можуть відкласти їх оформлення й отримати суттєву надбавку. Що довше людина чекає, то більшим буде підсумковий розмір пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Головне:

  • Враховують лише повні місяці страхового стажу, неповний місяць до розрахунку не входить.
  • За рік очікування пенсія збільшується на 6 відсотків.
  • Понад 60 місяців відстрочки - на 0,75 відсотка за кожен місяць.
  • До 60 місяців відстрочки основний розмір пенсії зростає на 0,5 відсотка за кожен місяць.
  • Пенсію з відстрочкою може оформити будь-хто, хто вже має право на виплати за віком.

На скільки зростає пенсія за кожен місяць очікування

Якщо пенсіонер відкладає оформлення виплат, основний розмір пенсії збільшується за кожен повний місяць страхового стажу, відпрацьований після досягнення пенсійного віку. Розмір надбавки залежить від того, наскільки довгою була відстрочка:

  • до 60 місяців відстрочки - плюс 0,5 відсотка за кожен місяць;
  • понад 60 місяців відстрочки - плюс 0,75 відсотка за кожен місяць.

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється - враховують лише повністю відпрацьовані місяці.

Приклади розрахунку надбавки

Якщо перевести відсотки в конкретні роки очікування, надбавка виглядає так:

  • 1 рік відстрочки - плюс 6 відсотків;
  • 2 роки - плюс 12 відсотків;
  • 3 роки - плюс 18 відсотків;
  • 4 роки - плюс 24 відсотки;
  • 5 років - плюс 30 відсотків;
  • 6 років - плюс 54 відсотки.

Так, наприклад, якщо людина відкладає оформлення пенсії на 70 місяців, тобто майже на шість років, основний розмір виплати зросте на 52,5 відсотка.

Що варто знати перед відстрочкою

Пенсійний фонд звертає увагу на кілька важливих нюансів:

  • надбавка стосується лише основного розміру пенсії, а не всіх можливих доплат;
  • зараховують тільки повні місяці страхового стажу після досягнення пенсійного віку;
  • пенсію з відстрочкою призначають за зверненням пенсіонера, якщо заява подана не пізніше трьох місяців після завершення останнього повного місяця стажу.

Пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення. У 2026 році для призначення пенсії за віком потрібно 32 роки страхового стажу.

Раніше, у червні, юристка пояснювала алгоритм дій для військовозобов'язаних, якщо через технічний збій виникають розбіжності між паперовим військовим квитком та державним реєстром, адже саме така помилка може стати підставою для примусової доставки до ТЦК.

12 серпня РБК-Україна писало, що при однаковому трудовому стажі розмір пенсії українців може суттєво відрізнятися, адже підсумкова сума залежить від офіційної зарплати та встановленого коефіцієнта стажу.

Наступного дня, 13 серпня, стало відомо, що деякі категорії пенсіонерів - зокрема багатодітні матері - можуть отримувати додаткову надбавку в розмірі 35-40 відсотків без щорічної індексації.

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