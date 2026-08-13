ua en ru
Чт, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

До 40 процентов к пенсии: кто из украинцев может получить такие выплаты

06:30 13.08.2026 Чт
2 мин
Следует выполнить несколько требований
aimg Елена Чупровская
До 40 процентов к пенсии: кто из украинцев может получить такие выплаты Фото: Пенсионерам рассказали, как получить надбавку более тысячи гривен (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Некоторые категории пенсионеров в Украине могут получать прибавку к пенсии в размере 35-40 процентов без применения ежегодной индексации. Кому назначают такую доплату и сколько она составляет в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт управления Пенсионного фонда в Тернопольской области.

Кто имеет право на прибавку

Порядок назначения такой надбавки определяет Закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Главные претенденты на доплату - многодетные матери, родившие или усыновившие и воспитавшие до шестилетнего возраста по меньшей мере пятерых детей.

Условия назначения выплаты имеют следующие особенности:

  • в определенных законом случаях надбавку могут назначить и отцу, если он воспитывал детей;
  • при определении права на выплату учитывают и усыновленных детей;
  • доплату начисляют дополнительно к основной пенсии - независимо от того, получает лицо пенсию по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

Размеры выплат в 2026 году

Размер прибавки зависит от количества детей и текущего прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен.

Для родителей, воспитавших пятерых детей, доплата составляет 35 процентов, то есть 908 гривен в месяц. За каждого следующего ребенка сумма растет:

  • за пятерых детей - 35 процентов, или 908 гривен;
  • за шестерых детей - 36 процентов, или 934 гривны;
  • за семерых детей - 37 процентов, или 960 гривен;
  • за восемь детей - 38 процентов, или 986 гривен;
  • за девять детей - 39 процентов, или 1 012 гривен;
  • за десять и более детей - 40 процентов, или 1 038 гривен.

Поскольку выплата привязана к прожиточному минимуму, при его просмотре сумма надбавки перечисляется автоматически.

Что будет с прибавкой после смерти пенсионера

В предусмотренных законом случаях эту надбавку могут учесть при назначении пенсии в связи с потерей кормильца.

Если право на такую пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, ему дополнительно насчитывается 70 процентов от надбавки, которую получал умерший пенсионер. Если двое или более таких членов семьи учитывают 90 процентов соответствующей доплаты.

Напомним, части пенсионеров, получающих выплаты через Укрэксимбанк, нужно до 15 сентября подать заявление об изменении банка, иначе с октября средства будут поступать через Укрпочту.

Между тем, в Украине заработали новые правила зачисления страхового стажа для назначения пенсии по возрасту. Периоды работы учитываются даже тогда, когда работодатель начислил взносы, но фактически их не оплатил.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионная реформа Пенсии в Украине
Новости
Ущерб Wildberries от ударов ВСУ по составам достиг бюджета целого региона
Ущерб Wildberries от ударов ВСУ по составам достиг бюджета целого региона
Аналитика
Склады под ударом: почему из магазинов исчезают молочка и сигареты и к чему готовиться покупателям
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Склады под ударом: почему из магазинов исчезают молочка и сигареты и к чему готовиться покупателям